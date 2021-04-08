ALKÜ'de aylık 30 bin TL'lik GES tasarrufu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Güneş Enerji Santralinden (GES) aylık 30 bin TL'ye kadar elektrik tasarrufu sağlıyor.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 2018 Yılı Mali Destek Programları kapsamında ALKÜ Kestel Yerleşkesi Güneş Enerji Santrali (GES) Tesisi ve Teknik Eğitim Altyapısı Kurulumu adıyla Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi çatısına kurulan GES sayesinde ALKÜ, ayda 30 bin TL elektrikten tasarruf elde ediyor. ALKÜ Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı'nın da katkılarıyla bakım ve güçlendirme çalışmaları tamamlanan GES sayesinde ALKÜ, GES'ten ürettiği elektrikle kar elde ediyor. ALKÜ adına projenin yürütümü ve teknik izlemesini sürdüren Akseki Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Leyla Akbulut, “Hava koşullarının uygun olduğu zamanlarda özellikle de bahar dönemlerinde santral sayesinde üniversitemizin yaklaşık 30 bin TL'ye kadarlık enerji ihtiyacını GES sayesinde karşılıyoruz. Ayrıca santral günlük 24.049 t CO2 salınımı engelleyerek çevreye de katkı sağlıyor” şeklinde konuştu.