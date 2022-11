ALKÜ'de çocuk hakları konuşuldu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) “Çocuğun Dijital Ayak İzi” adlı panel düzenlendi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün 33. Yılı bünyesinde “Çocuğun Dijital Ayak İzi” adlı panel düzenlendi. Programın açılışında konuşan Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Temel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emine Balcı, çocuklarda yapılan ihmalin sonraki süreçte istimara neden olduğunu, her türlü ihmal ve istismarın ortaya çıkmasında ve çocukların korunmasında öğretmenlere büyük görevler düştüğünü belirtti.

UCİM'e ücretsiz başvuru yapılabiliyor

ALKÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Metin Aslan'nın oturum başkanlığını yürüttüğü panelde ilk olarak UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Türkiye Yapılanma Sorumlusu Füsun Ergün Öztürk söz aldı. Öztürk, 70 şehir yapılanması ve 13 önleme ofisi ile ülkemizde çocuklara yapılan istismarla mücadele eden önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan UCİM'nin faaliyetlerinden ve çalışma alanlarından bahsetti. Öztürk, Derneğin internet sitesinden çocuklara karşı yapılan ihmal ve istismarın ihbar yapılabileceğini, ihbarların titizlikle incelenip ücretsiz bir şekilde hukuki süreçlerin başlatıldığını ve hukuki danışmanlığın verildiğini söyledi. Son olarak Öztürk, aynı zamanda UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği olarak “Güçlü UCIM, Güçlü Çocuklar” projesi çerçevesinde 100 bin çocuğa drama yöntemi, lego parçalarıyla çocuklar için beden güvenliği ve mahremiyet eğitimi verildiğini belirtti.

“Aileler bilinçlenmeli”

Panelde, UCİM Akdeniz Bölge Sorumlusu Sosyolog Tuğçe Özcan ise özellikle cinsel istismarın çocukların en yakın ve en güvendikleri kişilerden gelebildiğini, yabancı kişilerin ise çocuklara güven sağladıktan sonra arkadaşlık ilişkisi adı altında iletişim kurduğunu, sır saklama tekniği ile çocukları zor durumda bıraktıklarından bahsetti. Özellikle çocuklarla sanal sohbet odalarında bu tarz iletişim kurmaya çalıştıklarını söyleyen sosyolog Özcan, ailelerin bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini, çocukların dijital ortamlarda geçirdikleri vakitlerin sınırlandırılmasını ve ailelerin dijital okuryazarlıkla ilgili becerilerini geliştirerek çocukları sanal ortamlarda takip etmesi gerektiğini vurguladı.

“Öğretmenler suçu bildirmekle yükümlü”

Serik Kadın Hakları Komisyonu Başkanı ve UCİM Gönüllü Avukatı Fatma Aydın ise yaptığı konuşmada suçu gören, farkında olan her kişinin özellikle öğretmenler için bildirim yükümlüğünün olduğunu, Türk Ceza Kanunu'nun madde 278,289 ve 280 uyarınca suçu bildirmemenin suç olduğunu ve hapis cezası ön görüldüğünü, suçu bildirmeyen kamu görevlisi, adli kolluk veya sağlık meslek mensubunun ise daha ağır cezaları olduğunu belirtti. Aydın, şüpheli durumlarda mevcut olan kanıtlarla birlikte ALO 183'ün aranması gerektiğini vurguladı.

“Çocuğun ve ailenin yararı gözetilmeli”

Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun ise gazetecilik deneyimlerinden yola çıkarak çocuk merkezli haber yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Coşkun, medyada çocuğun konu olduğu haberlerde çocuğun yüksek yararı gözetilerek haber yapılması gerektiğini ve şüphe uyandırıcı durumlarda titizlikle yaklaşılmasının çocuğu korumakla eş değer olduğunu vurguladı.

Panelin son konuşmasını Dijital Güvenli Ebeveynlik ve Çocuğun Dijital Ayak İzi başlıklı konuşmasıyla Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeliha Yazıcı yaptı. Doç. Dr. Yazıcı; “Bir çocuk bir ocak, bir ocak bir devlet” sözüyle aslında çocuğun merkezinde olan her türlü yapının çocuğu her türlü ihmal ve istismardan koruması gerektiğini söyledi. Geleceğin çocuklarının ileride dijital yerliler olacağını, her yerde her şekilde dijital ortamlarda kolayca kendilerini ifade edebileceklerini belirten Yazıcı, ailelere çocukların güvenli dijital ortamlarda hangi tür içerikleri kullanmaları gerektiği ve güvenli ebeveyn davranışlarına yönelik önerilerde bulundu.

Panel başkanı Doç. Dr. Özge Metin Aslan ise “Çocukların dijital izleri elbette kalacak fakat bunlar güvenli ve çocuğu koruyucu olmak zorunda. Bu konuda geleceğin hem anne babaları hem de geleceğin öğretmenlerine çok sorumluluk düşüyor” dedi.

Panele, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Türkiye Yapılanma Sorumlusu Füsun Ergün Öztürk, UCİM Akdeniz Bölge Sorumlusu Sosyolog Tuğçe Özcan, Serik Kadın Hakları Komisyonu Başkanı ve UCİM Gönüllü Avukatı Fatma Aydın, Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun ve Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeliha Yazıcı katıldı.