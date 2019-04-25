ALKÜ'DE ECONAGRO ve IMSEC Kongreleri başladı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) 3. Uluslararası Gıda ve Tarım Ekonomisi (ECONAGRO) ve 4. Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongreleri (IMSEC) başladı.

3. Uluslararası Gıda ve Tarım Ekonomisi (ECONAGRO) ve 4. Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongreleri (IMSEC) Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin ev sahipliliğinde (ALKÜ) başladı. Bu doğrultuda 3. Uluslararası Gıda ve Tarım Ekonomi Kongresi'nin (ECONAGRO) açılışı Sun Star Otel'de gerçekleştirilirken, aynı gün başlayan 4. Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi (IMSEC) Lonicera Otel'de gerçekleştirildi. Sun Star Otel'de ALKÜ Ekonomi ve Finans Bölümü tarafından düzenlenen kongreye ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Uçak, Avrupa Tarım ekonomisi Derneği 2011-2014 dönem Başkanı Prof. Dr. Alan Matthews ve İngiltere Edinburgh Üniversitesinden Prof. Dr. Deborah Fahy Bryceson, Genel Sekreter Fatih Özdemir, Alanya Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Rüzgâr, akademisyenler ile öğrenciler katıldı. Lonicera Otel'de gerçekleştirilen kongreye ise ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, IMSEC Kongre Başkanı Doç. Dr. Mustafa Özcanlı, Çukurova Üniversitesi Teknokent Başkanı Prof. Dr. Kadir Aydın ile sektör temsilcileri ve akademisyenler katılım gösterdi.

34 Ülkeden katılım

ECONAGRO'ya 4 farklı kıtadan, 26 farklı ülke ve 100'ün üzerinde bildiri ile katılan akademisyen ve araştırmacılar tarım sektöründe, son dönemdeki gelişmeleri tartıştı. Konferansa bu yıl Almanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Cezayir, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Hırvatistan, İngiltere, İsveç, İrlanda, İrlanda, Kenya, Kosova, Kosta Rika, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Nijerya, Pakistan, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya, Slovakya, Tunus, Türkiye ve Uruguay'dan katılım gerçekleşti. IMSEC'e, Türkiye, Romanya, Bulgaristan, İran, Cezayir, Ürdün, Fas ve Sudan gibi ülkelerden 304 civarında akdemiysen katılım sağlarken, kongreye toplamda 41'i poster olmak üzere 385 bildiri kabul edildi.

Rektör Pınarbaşı: " Artarak devam edecek"

Kongrenin açılış konuşmasına “Sizleri Güzel Alanya'mızda görmekten ve böylesine iki güzide kongreye ev sahipliği yapmaktan ve bir ortak çalışmanın içinde bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyorum” diyerek sözlerine başlayan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Alanya'nın artık kongreler şehri olduğunu söyleyerek, bu kongrelerin artarak devam edeceğini belirtti. ALKÜ hakkında da katılımcılara bilgiler veren Rektör Pınarbaşı, her iki kongrenin de düzenlenmesinde emeği geçenlere ve kongreye destek verenlere teşekkür etti. Rektör Pınarbaşı, “ECONAGRO'nun 3'üncüsünü düzenliyoruz ve kongre iyi bir noktaya geldi. IMSEC kongresi ise bu sene ilk defa Alanya'da yapılıyor. IMSEC'in üniversite sanayi iş bilirliğinin gelişmesine katkı sunacağına inanıyorum. Alanya gerçekten kongre yapmak için çok güzel bir şehir. Alanya'mız hem öğrenci tercihlerinde hem de akademisyenlerin bizleri seçmesi konusunda önemli bir faktör oluşturuyor” diye konuştu.

ALKÜ Ekonomi ve Finans Bölümü tarafından düzenlenen kongrede bir konuşma gerçekleştiren Dekan Uçak ise, 2017 yılında ilki yapılan ECONAGRO'nun artık küresel bir marka haline geldiğini belirtti. Dünyanın çok uzak bölgelerinden gelen bilim insanlarını Alanya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti vurgulayan Profesör Uçak, tarım sektörünün özellikle gıda arz güvenliği açısından tüm ülkeler tarafından ayrıcalıklı bir sektör olarak görüldüğünü söyledi.

4. Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi'nin (IMSEC) açılışında konuşan Çukurova Üniversitesi Teknokent Başkanı Prof. Dr. Kadir Aydın da, “Ekibimiz bu kongreyi 2016 yılında yapmaya başladı. İlkini 900 katılımcıyla Çukurova Üniversitesi'nde gerçekleştirdik. 4'üncüsünde ilk kez Adana dışına çıkarak ve meslektaşım, Sayın Rektör Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı'nın desteğiyle Alanya'ya aldık. Gördüğüm kadarıyla herkes Alanya'da olmaktan mutlu. Belki bundan sonraki kongreleri de yine benzer şekilde otellerde ve turisttik yerlerde yapmak daha iyi olacak. Bu seneki kongreye katılım yüzde 24 civarında sanayiden geliyor. İlk kez sanayicilerin bu kongreye bu kadar ilgi göstermesi bizler açısından gurur vericidir. Kongremiz git gide daha da büyüyor ve sanayi ve üniversite camiasını bir araya getiriyor Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı'na verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ECONAGRO iki önemli konuğu ağırladı

Konferansın bu yılki davetli konuşmacılarından, Avrupa Tarım Ekonomisi Derneği 2011-2014 dönem başkanı Prof. Dr. Alan Matthews ve İngiltere Edinburgh Üniversitesinden Prof. Dr. Deborah Fahy Bryceson Dünya tarım sektöründeki son dönem gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Professor Matthews, Türk tarım ürünleri için önemli bir Pazar konumunda yer alan Avrupa Birliği tarım politikalarında önümüzdeki yıllarda planlanan gelişmelere değindi. Avrupa Birliği'nin 2015 yılında yürürlüğe giren son reform programı ile ortak tarım politikasına daha az finansal destek olacağını belirtti. Bununla birlikte çevreye duyarlı tarımın daha ön plana çıkacağını kaydetti.

Diğer davetli konuşmacı Profesör Bryceson, Afrika Kıtası'nda devam eden gıda arzı ile yaşanan problemeler üzerinde durdu. Afrikalı çiftçilerin küresel rekabette karşılaştığı zorluklardan bahsedilirken, tarımsal reformların önemi vurgulandı. Konferansta araştırmacılar tarafından, mangodan çaya, mısırdan kırmızı et üretimine, tropik ürünlerden hububata kadar farklı ürünler ile ilgili görüşmeler yapıldı. Özellikle Uruguay'dan gelen akademisyenlerin büyük baş hayvan üretimi, Çin'den gelen katılımcıların çay üretimi ile ilgili değerlendirmeleri yerel katılımcıların ilgisini çekti. Agro turizm hakkındaki konuşmacıların sunumu alternatif turizm açısından Alanya'lı turizmcilerin de ilgisini çekti.

25-26 ve 27 Nisan tarihlerinde çeşitli paneller ve bildiri sunumları ile devam edecek olan kongrelerin kapanışının ardından tüm katılımcılara Alanya şehir gezisi düzenlenecek.