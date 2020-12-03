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ALKÜ'de engellilere farkındalık etkinliği

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü kapsamında, ‘Ellerimde Sesim Yüreğimde Marşım’ konulu etkinlik düzenledi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü kapsamında, ‘Ellerimde Sesim Yüreğimde Marşım' konulu etkinlik düzenledi.


ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü'nde, “Ellerimde Sesim Yüreğimde Marşım” adlı bir etkinlik düzenlendi. Çevrimiçi olarak düzenlenen etkinlikte, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan günün anlam ve önemine yönelik yaptığı konuşmada, “Birleşmiş Milletler'in 1992 yılında almış olduğu karar ile 3 Aralık “Uluslararası Engelliler Farkındalık Günü” olarak ilan edilmiş ve tüm dünyada engelli insanların karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek ve onlara karşı empati duygusunu geliştirmek amacı ile 3 Aralık günü faaliyetler düzenlenmektedir. Özel gereksinimli bireylerin hak savunuculuğunu kendimize görev edinmiş bir üniversite olarak her yıl düzenlediğimiz birtakım farkındalık etkinlikleri ile özel gereksinimli bireylerin gereksinimlerine dikkat çekmeyi amaçlamaktayız. Spor Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülen ve amacı İstiklal Marşı'nın işitme yetersizliği olan öğrenciler için erişilebilir olmasını sağlamak olan projede emeği geçen tüm öğretim elemanlarını ve geleceğin beden eğitimi öğretmeni adaylarını kutluyorum” ifadelerini kullandı.


Günün anlam ve önemine yönelik yaptığı konuşmanın son bölümünde işaret dili kullanan Rektör Kalan, “Sadece 3 Aralık'ta değil, yılın her günü farklılıkların farkında olmanızı dilerim” mesajını verdi.

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