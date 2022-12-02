ALKÜ'de engelsiz yaşam günleri

ALKÜ Engelli Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından 3. Engelsiz Yaşam Günleri etkinliği düzenlendi. ALKÜ Kestel Yerleşkesinde düzenlenen etkinliğe ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Tatar, akademisyenler ve Alanya Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri katıldı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde düzenlenen etkinlikte çeşitli faaliyetlerle farkındalık oluşturuldu.

İlk olarak ALKÜ Açık Hava Tiyatrosunda bütünleşik fiziksel ve sanatsal etkinliklerde Alanya Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri ile ALKÜ'lü öğrenciler bir araya geldi. Renkli karelerin oluştuğu etkinlikte Rektör Kalan, engelsiz yaşam alanını ALKÜ olarak çok

önemsediklerini belirterek," Engelli öğrencilerimizin eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımına destek olarak, gerekli uyarlamaların, alt yapının ve donanımların sağlanması ve üniversitemizde engelsiz bir ekosistemin oluşturulması konusunda azami gayreti göstermekteyiz. Üniversitemizi engelsiz kampüs noktasında önemli bir yere taşıdık ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ‘Engelsiz Üniversite Ödülleri' çerçevesinde çerçevesinde ‘Mekanda Erişebilirlik (Turuncu Bayrak)' ödülünü almıştık. Engelsiz bir eğitim ve engelsiz bir yaşam gayreti içinde yürüttüğümüz akademik, idari, fiziksel ve sosyal birçok alandaki çalışmalarımıza bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz” dedi.