ALKÜ'de erken doğum araştırılacak

Öğretim Üyesi Sema Avcı, erken doğumu başlatan sebepler ile tedavi yöntemlerini araştıracak.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), TÜBİTAK tarafından desteklenen bir projeyi daha araştırmaya hak kazandı. TÜBİTAK “3501 Kariyer Geliştirme Projesi” kapsamında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Sema Avcı yürütücülüğünde “Enfeksiyon/inflamasyon aracılı erken doğumun oluşumu deney hayvanlarında cerrahi olarak modellenerek, erken doğumu başlatan ve etkilenen mekanizmalar” ile “tedavi potansiyeli açısından bazı ilaçların etkinliği” incelenecek.

“Bebek kayıplarının azaltılması hedefleniyor”

Çalışmanın daha önce yine TÜBİTAK 2214-A yurtdışı proje desteği kapsamında yürütücü Dr. Öğretim Üyesi Sema Avcı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirdiği çalışmaların devamı niteliğinde olduğu belirtildi. Yaklaşık 450 bin TL'lik desteğin sağlanacağı projede Tıp Fakültesi öğrencilerinin de gönüllü olarak yer alacağı kaydedildi. Proje sonucunda erken doğum oluşum mekanizmalarının aydınlatılması ile klinik tedaviye yeni yaklaşımların eklenebilmesi ve bebek kayıplarının azaltılarak sağlıklı gebeliğin sürdürülebilmesine yönelik yeni dinamiklerin ortaya konulması amaçlanıyor.

“Erken doğumun önlenebilir olması amaçlanıyor”

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Dr. Avcı, “Günümüzde erken doğum, dünya genelinde gelişmiş ya da gelişmekte olan tüm ülkelerde anne ve bebek sağlığı açısından değerlendirildiğinde önlenebilir ölüm nedenleri arasında yer almaktadır. Ancak, halen oluşum mekanizması yönünden bilinenler ve tedaviye yönelik uygulanabilir çözümlerin üretilmesi noktasında olanaklar sınırlıdır. Bu nedenle; erken doğum mekanizmasının anlaşılması, sağlıklı bir doğumun başlatılması, doğum sonu kanamaların önlenmesi ve anne-bebek sağlığının bu süreç boyunca doğru değerlendirilebilmesi açısından önemlidir” dedi.

“Yakından takip ediyorum”

Akademisyenlerin bilimsel projelerin içinde olması gerektiğini ifade eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Akademinin en önemli ayağının bilimsel projelerle insanlığa hizmet edecek çalışmaların ortaya çıkarılmasıdır. Bilimsel projelere özen göstererek üniversitemize proje kazandıran akademisyenlerimizin gelişimimize katkı vermesini şahsen çok kıymetli buluyorum. Proje alan akademisyenlerimizin de çalışmalarını yakından takip ediyorum” diye konuştu.