ALKÜ'de hekim adayları beyaz önlük giydi

22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü ve içinde bulunduğu haftanın Ağız Diş Sağlığı Haftası olması münasebetiyle ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi tarafından 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi. Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, AHEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı, Dekanlar, ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, ALKÜ Daire Başkanları, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasında diş hekimlerinin gününü kutlayarak başlayan ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsün Yıldırım, “Öncelikle bir diş hekimi olarak yıllarca mesleğime emek harcamanın gururunu yaşıyorum. Sağlık ordumuzun vazgeçilmez bir parçası olan diş sağlığını sağlamak gibi insani ve kutsal bir görevi yerine getiren tüm diş hekimlerinin gününü kutluyor, bu haftanın halkın ağız sağlığı konusunda bilinçlenmesine katkı sunmasını temenni ediyorum” diye konuştu. Modern diş hekimliği hakkında salonda bulunanlara kısa bilgiler de veren Dekan Yıldırım, konuşmasının bir bölümünde ilk defa beyaz önlük giyecek hekim adaylarına seslenerek, “Fakültemize başarı kazanarak tertemiz geldiniz. Bugün burada biz de sizlere önlüklerinizi beyaz olarak teslim ediyoruz. Siz ve önlüğünüz hayat boyunca hep beyaz kalınız. Aramıza hoş geldiniz” dedi.

“Beyaz insana huzur ve güven verir"

Ardından söz alan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Diş Hekimliği Fakültesi'nin Beyaz Önlük Töreni'nde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, hem diş hekimi adaylarına hem de ailelere seslendi. Rektör Kalan, “Hekim adayı öğrencilerimizin mesleklerine ilk adımlarını attıkları bu gün nezdinde şimdiden Dünya Diş Hekimliği gününüzü kutlarım. Belki bu zamana kadar birçoğumuzun aklına doktorlar başta olmak üzere birçok meslek dalında neden “Beyaz Önlük” kullanıldığı, neden mavi, yeşil değil de beyaz tercih edildiği gibi bir soru gelmiştir. Hatta ilk hekimlik önlüğü siyah olarak tercih edilmiştir. Fakat siyah renk korku, ölüm ve huzursuzluğu temsil ettiği için çok sonraları siyah renkten vazgeçilmiştir. Öncelikle beyaz temizliği saflığı simgeler. Anlam olarak da soğukkanlılığı, masumiyeti, asaleti ve devamlılığı içerir. Bu da insanlara güven ve huzur verir. Bu sebepledir ki insan hayatı içinde vicdani ve özveri ile yapılan bu değerli meslekte beyaz önlük, doktorluk mesleği ile simgeleşmiş bir sembol haline de gelmiştir. Bu vesileyle bugün burada dürüstlüğün, aydınlığın, saflığın simgesi olan hekimlikle özdeşleşmiş Beyaz Önlüklerini giyerek mesleklerine adım atan tüm öğrencilerimizi tekrardan kutluyorum. Evlatlarının bu heyecanına ortak olan değerli misafirlerimize de hoş geldiniz diyerek hepinizi saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nin birinci sınıf öğrencilerine Rektör Kalan, protokol üyeleri ve akademisyenler tarafından ilk önlükleri giydirildi. Törenin ardından öğrenciler ve veliler için müzik dinletisi yapılarak program son buldu.