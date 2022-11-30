ALKÜ'de hekim adaylarının beyaz önlük heyecanı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi. Tıp Fakültesi beyaz önlük giyme töreninde, tıp ve sağlık alanlarında önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Ülkemizde çok iyi yetişmiş, donanımlı, ileri teknolojiyi uygulayabilen hekimlerimizin ve nitelikli sağlık çalışanlarımızın sayısı arttıkça, yeni gelişen teknolojik olanaklara kavuştukça, sağlık alanında ülkemiz daha da ön planda olacaktır. Biz de bu amaçla görev süremiz boyunca, tıp ve sağlık alanına ciddi yatırımlar yaptık. Böylece yüksek standartlarda, sürdürülebilir ve kaliteli bir öğretim ortamı oluşturmayı hedefledik. Bu çerçevesinde Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Tanımlanmış Hücre Bankası ile Hücre Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurduk. Öte yandan Tıp Fakültesi Hastanemizin temelini oluşturan Sağlık ve Uygulama Araştırma Merkezimizin de kurulmasıyla, öncelikle Alanyamıza, Antalyamıza, Türkiyemize ve tüm dünyaya daha kaliteli bir sağlık hizmeti verme konusunda önemli bir adımı atmış olduk” dedi.

İleri düzey laboratuvar alt yapısını ileri taşımak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Kalan, “Geçtiğimiz gün Hacıkadiroğlu ailesinin bağışı ile imzaladığımız araştırma merkezi laboratuvarımızın temelini kısa zamanda atacağız” dedi. Fakültenin öğretim üyelerini de konuşmasında onurlandıran Rektör Kalan, “Alanlarında çok yetkin ve donanımlı hocalara sahipsiniz. Sizler için bildiklerini fedakarlıkla sizlere aktaracak, hekimlik sanatını öğretecek hocalarınıza ömür boyu saygı ve minnetinizi göstermeyi ihmal etmeyin. Tıp eğitimi bir yönüyle usta- çırak ilişkisidir. Siz daima isteyen taraf olacaksınız ki hocalarınızın deneyim ve birikimlerinden en iyi şekilde yararlanabilesiniz” şeklinde konuştu.

“İnsan haklarına saygılı bireyler yetiştiriyoruz”

“Kıymetli diş hekimi adayı öğrencilerim, diş hekimliği yalnızca prestijli bir meslek sahibi olmak değil, toplumla iç içe olmaktır” sözlerine yer veren Rektör Kalan, “Toplumu ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirmek, bu sayede genel sağlık durumlarının da iyileşmesini sağlamaktır. Bunların başında elbette ki birincil hedefiniz çağdaş, dürüst, etik değerlere ve insan haklarına saygılı bireyler olarak kendinizi yetiştirmek olmalıdır. Diş Hekimliği Fakültemiz lisans ve uzmanlık eğitimlerinin yanı sıra Alanya'da ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için sağlık hizmetleri de sunmaktadır. Çağımızın modern teknolojisini kullanarak diş hekimliği alanında öğrenci yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu çerçevesinde kurduğumuz Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ile de öğrencilerimize yeni bir uygulama alanı oluşturduk. Değerli Diş Hekimi adayı öğrencilerimiz, tüm eğitim hayatınızda başarılar diliyor, üniversitemiz ve fakültemiz bünyesinde kıymetli öğretim üyelerimiz nezaretinde başarılı birer hekim olmanızı temenni ediyorum” diye konuştu.

“Heyecanınızı hiç kaybetmeyin”

Hekimliğin özveri istediğini söyleyen ALKÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Arife Uslu Gökceoğlu, “İyi ve çalışkan bireyler olarak hekimlik mesleğini seçtiniz ve tıp fakültesini kazandınız. Özveri gerektiren hekimliğin meslekten çok bir yaşam biçimi olduğunu zamanla tecrübe edeceksiniz. Hekim olduktan sonra topluma, hastalarınıza ve bilime karşı pek çok sorumluluğun da sahibi olacaksınız. Unutmayın ki sizler bu ülkenin teminatısınız. Buradan alacağınız bilgi ve tecrübe sizin hayat çizginizi de belirleyecektir. Genç meslektaş adaylarım tıp fakültesi dekanlığı olarak her zaman yanınızdayız. Hekim olma yolunda ilk adımlarınızı attığınız bu günlerde taşıdığınız şevk ve heyecanı hiçbir zaman kaybetmeyin. Siz değerli öğrencilerimize daha iyi imkanlar sunmamız için bizlerden her daim desteğini esirgemeyen sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan'a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“ALKÜ emin adımlarla ilerliyor”

Diş Hekimliği Fakültesinin yoluna emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Erdoğan Aslan, “Ağız Diş Sağlığı Haftası'nda özellikle çocukluk çağından itibaren verilecek eğitimlerle diş fırçalama alışkanlığının yeni nesillere kazandırılabilmesi için ailelere ve topluma düşen görevler vurgulanır. Biz de Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak Alanya'da bu bilincin oluşması için üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapacağımıza inanıyoruz. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin, gelişerek, emin adımlarla ilerleyerek nice öğrenciler mezun ederek, bölge halkına güzel hizmetler vermek en büyük hedefleri arasındadır” dedi. Konuşmaların ardından Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine beyaz önlükleri giydirildi. Konaklı Yabancı Diller Okulu Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen programa ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdoğan Aslan, Prof. Dr. Arife Uslu Gökceoğlu, Prof. Dr. Nilgün Tatar, dekanlar, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.