ALKÜ'de ‘Her Öğretmen Bir İlk Yardımcı' projesi tamamlandı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) ‘Her Öğretmen Bir İlkyardımcı' projesi başarıyla tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında ALKÜ'de sürdürülen ‘Her Öğretmen Bir İlkyardımcı' projesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı ile İlkyardım ve Afet Bilinci Kulübü tarafından başarıyla tamamlandı. Dört aşamadan oluşan projenin ilk aşamasında 7 İlk ve Acil Yardım Programı öğrencinim İlk Yardım Eğitmeni sertifikası alması sağlandı. 2. ve 3. aşamasında Öğretmen adayı üniversite öğrencilerine ve bir grup ortaokul öğrencisine ilk yardımın önemi anlatılarak, ilk yardım eğitimi verildi ve sonrasında Alanya Kalesine doğa yürüyüşü yapıldı. Son olarak Sosyal sorumluluk ve gönüllülük faaliyetinin gerçekleştiği projede 53 ortaokula İlkyardım çantası dağıtıldı.

“Örnek olacak”

Projenin gerçekleştirilmesinin ardından bir değerlendirmede bulunan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Arife Albayrak Coşar, “Projemizdeki amacımız gençlerimizin, yardımlaşma, hayat kurtarma, paylaşma gibi konularda duyarlı birer vatandaş olmalarını sağlamaktır. Bununla birlikte gençlerimize kendilerini ifade etme ve kendi güçlerinin farkında olmaları konularında katkıda bulunmayı amaçladık. Projemiz, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli ilk Gençlik Projesi olması nedeni ile de ayrı bir öneme sahiptir. Bu başarının önümüzdeki yıllarda üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimize de örnek olacağına yeni güzel projelerin geleceğine inanıyorum” dedi.