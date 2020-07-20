ALKÜ'de ilk kez bağırsak rezeksiyonu ameliyatı gerçekleştirildi

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tek ameliyatta 2 müdahale birden gerçekleştirildi. Uzun süredir şiddetli kasık ağrıları olan 28 yaşındaki Belçikalı Yanına Garms, ALKÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Barış Mülayim'e başvuruda bulundu. Yapılan tetkikler sonucunda halk arasında çikolata kisti olarak da bilinen endometriozis hastalığının bağırsak tutulumu tespit edildi. Endometriozis'in bulunduğu alan nedeniyle Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hasan Çalış ile iletişime geçen Prof. Dr. Mülayim, koordineli bir şekilde laparoskopik (kapalı) cerrahi tekniğini kullanarak ameliyat yapma kararı aldı. Başarılı geçen operasyon sonunda Garms'ın ilk ziyaretçileri doktorları oldu.

Ameliyat hakkında bilgi veren Prof. Dr. Barış Mülayim,"Üreme çağında olan kadınların hastalığı olarak kabul edilen endometriozis kadınlarımızın yaklaşık yüzde 5-10'unu etkileyen ağrılı, kronik bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Bağırsakta endometriozis tanısının konulup bu ön tanı ile bağırsağın bir kısmının çıkartılması olayı ise nadir yapılan ameliyattır. Bu sebeple yaptığımız işlem Akdeniz Bölgesi'nde ilk olma özelliği taşımaktadır. Çünkü bağırsakta endometriozis tanısı çok zor konulmakta, bazense hastada hiçbir belirti gösterememektedir. En önemli şikayetler; karnın alt bölgesinde devam eden ağrı, gebe kalmakta zorlanma, cinsel ilişki ya da adet süresince şiddetli ağrı, büyük tuvalet yaparken ağrı ya da kabızlık ishaldir. Akdeniz bölgemizde ilk defa uygulanan laparoskopi ile bağırsak rezeksiyonu ameliyatlarımız artarak devam edecektir. Tanı ve tedavi için bütün hastalarımızı hastanemize bekliyoruz" diye konuştu.

"Şehir dışına gitmeye gerek yok"

Bu tür operasyonlar için hastaların şehir dışına gitmelerine gerek kalmadığını belirten Genel Cerrah Uzmanı Doç. Dr. Hasan Çalış ise başarı grafiklerinin her geçen gün arttığına dikkati çekti. Doç. Dr. Çalış, "Hastanemiz büyüdükçe sağlık hizmetimizin çeşitliliği de artmaktadır. Kapalı yöntemle gerçekleştirdiğimiz bağırsak rezeksiyonu yani hastanın bağırsağında sorunlu olan bölünün çıkarılma işlemi şifa bekleyen hastalarımız adına da büyük kazançtır. Hastalarımıza bu tür operasyonları yapmaya devam edeceğiz. Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan ve Başhekimimiz Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı'nın sayesinde gelişen teknolojimizle birlikte sağlık alanında yenilikleri vatandaşlarımıza sunmaktayız. İşin mutfak tarafında emeği geçen herkese teşekkür ederim" diyerek sözlerini noktaladı.