ALKÜ'de ilk kursiyerler sertifikalarını aldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) İlkyardım Eğitim Merkezi'nin ilk kursiyerleri, teorik ve uygulamalı eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'ın katılımlarıyla 2020 Eylül ayında hizmete giren ALKÜ İlkyardım Eğitim Merkezi, ilk eğitimlerini üniversitede görevli güvenlik personeline verdi. Kuruluşundan itibaren kısa sürede dört ayrı grubun ilkyardım eğitimlerini tamamlayan merkez, kursiyerlerine ilkyardımcı sertifikalarını ve kimliklerini Rektör Kalan takdim etti. Sertifika töreninde, konuşan Rektör Kalan, “İlkyardım Eğitim Merkezi üniversitemiz bünyesinde ALKÜSEM'e bağlı olarak faaliyetlerini yürütüyor. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nden 24 Temmuz 2020 tarihinde ALKÜ İlkyardım Merkezi açılış onayı alındı ve 2 Eylül 2020 tarihinde bizim de iştirakimizle okulumuzda bir açılış töreni yapıldı. Öncelikli hedefimiz üniversitemiz bünyesinde görev yapan tüm güvenlik personeline ve ardından belli sayıda idari ve akademik personele eğitim desteği sağlamaktı. Bunun yanı sıra da vatandaşlarımıza hizmet etmek için kurumsal ya da bireysel olarak ilkyardım kursları açmaktı. Açılışından itibaren merkez gerekli hazırlıklarını yaparak Ekim ayında ilk eğitimlerine başladı. Ekim ve Kasım ayı boyunca 4 gruba toplam 56 kişiye ilkyardım eğitimi verildi. COVID-19 pandemisi nedeni ile eğitimlere Aralık ayının başında ara verildi. Pandeminin hafiflemesiyle birlikte ekibimize yeni katılan hocalarımız da dahil olmak üzere aynı hızda eğitimlere devam edilmesi planlıyoruz.” şeklinde konuştu. İlkyardım merkezi çalışanlarına ve ALKÜSEM ekibine gayretlerinden dolayı teşekkür eden Rektör Kalan, sertifika almayı hak eden güvenlik personellerini ise tebrik etti.

"Tüm vatandaşlarımızı eğitime bekliyoruz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ALKÜ İlkyardım Merkezi Mesul Müdürü Öğr. Gör. Hamiyet Eciroğlu ise Üniversitenin akademik personelleri tarafından verilen eğitimler sonrasında her bir kursiyerin acil durumlarda yapılması gereken ilkyardım müdahalelerini öğrendiğini söyledi. Eciroğlu, " Covid-19 Pandemisi nedeniyle kısa süreliğine ara verilen eğitimlerimiz, tekrar devam edecek ve üniversitemiz bünyesindeki birçok personele eğitim desteği sağlanacaktır. Ayrıca üniversite dışındaki kurumlara toplu olarak ya da bireysel başvurular için de kurs gruplarımız açılmaktadır. Bunun yanı sıra ALKÜ İlkyardım Eğitim Merkezi olarak eğitmen sayımızı Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan'ın da destekleriyle iki kişiden dokuz kişiye yükselttik. Bu sayede bundan sonraki süreçte daha fazla kişiye eğitim verme imkânımız olacak.” diye konuştu. Konuşmasının devamında ilkyardımın hayat kurtardığına dikkati çeken Eciroğlu, “Başvurular için üniversitemiz ALKÜSEM web sitesini inceleyebilirsiniz. Tüm vatandaşlarımızı eğitimlerimize bekliyoruz” dedi.