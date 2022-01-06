ALKÜ'de işçiler için toplu sözleşme

ALKÜ Rektörlüğü Senato Salonunda imzalanan toplu iş sözleşmesine, Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan, Tez-Koop-İş Antalya Şube Başkanı Barış Özdemir ile işçi ve işveren temsilcilerinin komisyon üyeleri katıldı. ALKÜ'de işçi statüsünde çalışan işçilere yönelik sendika temsilciler ile imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında işçilerin ücretlerinde ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı.

Çalışanlar arasındaki ücret adaletini sağlamak ve hakkaniyetli bir sözleşme yapmak için devletin ve çalışanların menfaatlerini göz önünde bulundurduklarını ifade eden Rektör Kalan, “Sendika temsilcileri ile çalışanlarımız için en iyi şartlarda anlaşmış bulunuyoruz. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

Tez-Koop-İş Antalya Şube Başkanı Barış Özdemir de, imzalanan sözleşmenin tüm üyelere hayırlı olmasını dileyerek, iyi bir sözleşme imzaladıklarını belirtti. İmzalanan toplu iş sözleşmesine göre ALKÜ'lü işçilerin ücretlerinde ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı.