ALKÜ'DE kadın personele karanfil

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personele karanfil dağıttı. Çiçek dağıtımı sırasında kadın çalışanlarla sohbet eden Rektör Kalan, sohbet sırasında kadınların taleplerini not aldı. Günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Rektör Kalan, “Fedakarlıkları ve sevgileriyle geleceğe umutlar yetiştiren ve toplumun her alanına değer katan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım.” diye konuştu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜKAM), kadının aile ve toplumda, siyasi, sosyal, ekonomik mecralarda eşitliğin sağlanması, ayrımcılığın sonlandırılması ve kadın odaklı insan haklarının ihlal edilmesinin önlenmesine dikkati çekebilmek amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde “Eşitlik Paneli; Eşitiz, Biriz, Biziz” programı düzenlendi. Çevrimiçi olarak düzenlenen ve saat 10:00'da başlayan panelin ilk bölümünde “Kadın Olmak” konusu ele alındı. Panelde, kadına yönelik yaşanılan sorunlar için eğitim, kültür, ekonomi ve hukuk alanlarında gerekli çalışmaların yapılmasının gerekliliğine dikkat çekildi. Saat 14:00'da başlayan panelin ikinci bölümünde ise “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Erkeklik” konusu masaya yatırıldı.

Cinsiyet temelli ayrımcılık sona ermeli

Cinsiyet ayrımcılığına yönelik bir değerlendirmede bulunan ALKÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Saliha Özpınar, “Kadın haklarının, evrensel insan haklarının ayrılmaz bir parçası olduğu kabulünden hareket eden Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜKAM); cinsiyet temelli ayrımcılığı kadın odaklı insan haklarının korunması ve geliştirilmesi önündeki en büyük engellerden biri olarak görmektedir. Bu çerçevede ALKÜKAM olarak, cinsiyet temelli ayrımcılığın ortadan kaldırılması için bilim önderliğinde toplumun iş birliği içerisinde olmasını önemsemekte ve eğitsel araçların kamu eliyle geliştirilmesini savunmaktayız. Ayrıca ALKÜKAM olarak biz kadın sorunlarının çözümünde kadınlar kadar erkeklerinde yer almasını ve sürece katkı sunmasının önemli olduğu düşüncesindeyiz. Bu nedenle paneli sadece kadın paneli değil erkekler içinde düzenlenen panel olarak da adlandırabiliriz.” dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde öğrenciler de unutulmadı. ALKÜ Kızılay Kulübü öğrencileri, ALKÜ Yaşam Merkezi önünde kadın öğrencilere çiçek dağıtarak kadınların kadınlar gününü kutladı.