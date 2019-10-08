ALKÜ'de kalp merkezi için son adım

Dr. Hüseyin Lakadamyalı, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Burada konuşan Prof. Dr. Lakadamyalı, hastanenin vizyonu açısından önemli bir yere sahip olan kalp merkezinde son aşamaya gelindiğini söyledi.

Yapılan çalışmalar ve yapılmak istenen sağlık hizmetlerinin masaya yatırıldığı ziyarette Başhekim Prof. Dr. Lakadamyalı, hastanenin vizyonu açısından önemli bir yere sahip olan kalp merkezinde son aşamaya gelindiğini söyledi. Prof, Dr. Lakadamyalı, ”El birliği, güç birliği ve emek birliği ile hastanemizin sağlık hizmetini üst seviyelere taşımak için bir araya geldik. Aldığımız bu hizmet bayrağını birlikte üst seviyelere taşıyacağımıza inanıyorum. Yakında kalp merkezimizi halkımızın hizmetine sunacağız. Anjiyo işlemi, yoğun bakım kapasitesi ve açık kalp cerrahisinin aktif olarak çalışacağı ve bölgeye hitap eden önemli bir merkez olması için birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son düzlüğe geldiğimiz bu hizmetle birlikte vatandaşlarımızın ilçe dışına gitmelerine gerek kalmadan gönül rahatlığıyla hastanemizde ameliyat olmaları mümkün olabilecektir” diye konuştu.

Karşılıklı mutabakata vardıklarını, hizmet anlayışı ile çıktıkları bu yolda yeni projelerle halka hizmet etmeye hazırlandıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan ise her türlü sağlık hizmeti için ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını söyledi. Rektör Prof. Dr. Kalan, “Hastanemizi daha ileriye taşımak adına Başhekimimiz Prof. Dr. Lakadamyalı ile gereken görüşmeleri yaparak çalışmalarımıza başladık. Yenilikçi anlayışımızla birçok hizmeti ilçemize kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda kalp merkezimizin Alanya'ya en kısa sürede kazandırılması adına düğmeye bastık. Bizler üniversite hocalarımızla birlikte gereken desteği vermeye hazırız. El birliği ile birçok yeni çalışmaya imza atacağız“ dedi.

Ziyaret sonunda memnuniyetini dile getiren Rektör Kalan, Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı nezdinde tüm hastane çalışmalarına başarılar diledi.