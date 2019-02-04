ALKÜ'DE, kekik yağının kanser tedavisinde kullanımı araştırılacak

TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi'nde kekik uçucu yağının antikanser etkisi araştırılacak. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı projeye TÜBİTAK tarafından 45 bin TL destek verileceğini söyledi.

ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Erdoğan tarafından hazırlanan “Kekik Bitkisinin Doğal ve Kültür Formlarından Elde Edilen Uçucu Yağların Epidermoid Kanseri Hücrelerinde Apoptotik ve Membran Üzerine Etkilerinin Araştırılması” başlıklı proje, TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye değer bulundu. Konuyla ilgili bilgiler vermek üzere ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Güneş ile birlikte ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı'nı makamında ziyaret eden Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Erdoğan projenin amaç ve kapsamı hakkında Rektör Pınarbaşı'yı bilgilendirdi.

Erdoğan, proje hakkında bilgilendirmelerde bulundu

Proje hakkında da kamuoyunu bilgilendiren Erdoğan şöyle konuştu:

“Günümüzde antineoplastik özelliği bilinen birçok ilacın kökeni bitkilerdir. Örneğin kanser tedavisinde kullanılan vinblastin, irinotekan, topotekan, vinkristin gibi pek çok antikanser ilacı bitkilerden elde edilmektedir. Bu bağlamda özellikle tıbbi bitkilerin ve bu bitkilere ait uçucu yağların saf olarak elde edilip değerlendirilmesi Ülkemiz için hem bilimsel hem de ekonomik açıdan oldukça önemlidir. Günümüzde kanser tedavisinde kullanılan sentetik birçok ilacın sağlıklı hücreleri de etkileyerek zarar verdiği bilinmektedir. Bundan dolayı çağımızın en önemli hastalıklarından biri olan kansere karşı bitkilerden elde edilen doğal bileşenlerin kullanıldığı yeni tedavi stratejilerinin araştırılması günümüzde oldukça önemli ve öncelikli konulardan biri haline gelmiştir. Proje kapsamında Ülkemize ait endemik bir kekik türü olan Origanum acutidens'in doğal ve kültür formlarından elde edilecek uçucu yağlarının epidermoid kanseri hücrelerinde (A-431) hücresel etki ve etki mekanizmaları karşılaştırılarak iki uçucu yağın biyolojik aktiviteleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ortaya konacaktır” dedi.

“TÜBİTAK 45 bin lira destek verecek”

İnsan sağlığına hizmet etmenin önemine değinen ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, “Kanser hastalığı çağımızda sıkça rastlanan hastalıkların başında geliyor. Bu nedenle milli imkânlar dâhilinde kanser ile ilgili araştırmaların yürütülmesi ve bilim camiasına katkı verecek çalışmaların yapılmasını Ülkemiz açısından önemli buluyorum. Dr. Öğr. Üyemiz Ayşe Erdoğan'ın yürüteceği projeye TÜBİTAK tarafından 45 bin TL destek verilecek. Değerli hocamızı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim.” diye konuştu.