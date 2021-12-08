ALKÜ'de mandolin ve piyano konseri

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından Başöğretmen Atatürk Konferans Salonunda gerçekleştirilen organizasyonda Zhanna Aktürk (Mandolin) ile Olga Guseynova (Piyano) sahne aldı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'ın katılımıyla başlayan konserde müzisyenler, Sonata D-moll, Sonatina in C-dur, Love Song, Sha-Shtil, Oblivion, Libertango, Ayrılık, Sarı Gelin, Czardas gibi besteleri icra etti.

“Renk kattılar”

Müzisyenlerin ortama renk kattığını belirten Rektör Kalan, “Müzisyenlerimiz hakikaten fakültemize ve üniversitemize renk kattılar. Bir kente üniversitenin en güzel dokunuşlarından bir tanesi olan kültür-sanat faaliyetleri kapsamında böylesine güzel, anlamlı ve alanında son derece yetkin müzisyenlerden keyifli bir konseri izlemekten hakikaten memnun oldum” diye konuştu.

Programın sonunda Rektör Kalan, müzisyenlere çiçek takdim etti.