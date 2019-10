ALKÜ'de mevcut durum değerlendirildi

Dr. Ekrem Kalan siyasi parti temsilcilerini ve ilçe meclis üyelerini kahvaltı programında ağırladı. Bilgilendirme ve tanışma amacıyla gerçekleştirilen programda ALKÜ'nün hali hazırdaki mevcut durumu, plan ve projeleri masaya yatırıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'ın ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı programına Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, parti temsilcileri ve Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri ile ALKÜ Genel Sekreteri Fatih Özdemir ile daire başkanları katıldı. Kahvaltının ardından davetlilere katılımlarından dolayı teşekkürlerini sunan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, kuruluşundan bugüne üniversitede gelinen aşamaları anlattıktan sonra, ALKÜ'nün büyümesi ve ilerlemesi yolunda ortaya çıkan mevcut sıkıntıların giderilmesi konusunda çözüm önerilerini paylaştı.

"Uzmanlaşmak için lisansüstü eğitime pozitif yaklaşın"

Slayt eşliğinde sunum gerçekleştiren Rektör Kalan mevcut öğrenci sayıları ile lisansüstü öğrenci sayılarının her geçen yıl arttığını dile getirerek özellikle lisansüstü eğitimin bir iş kapısı olarak görülmesinden daha ziyade kişilerin alanlarda uzmanlaşmaya yönelik lisansüstü eğitime daha pozitif yaklaşmaları konusunda tavsiyede bulundu. Rektör Kalan konuşmasında, “Alanya'da yaşayan kamu görevlileri başta olmak üzere iş adamlarımızın da diğer meslek erbabının da alanlarında uzmanlaşmaya yönelik lisansüstü eğitime yaklaşmalarını tavsiye ederim. ALKÜ olarak biz elimizden gelen desteği vermeye hazırız yeter ki Alanya halkı bu doğrultuda gereken önemi versin, biz de talep gelirse uygun programlarla gereken desteği veririz” diye konuştu.

“Hepimizin derdi Alanya"

Konuşmasının devamında Kalan, niceliğin elbette önemli olduğunu ancak bunun niteliğe yansıtılmadığı sürece mana taşımayacağını vurgulayarak ALKÜ'nün yapı işleriyle ilgili sunumunu gerçekleştirdi. ALKÜ Cikcilli Yerleşkesi hakkında da bilgiler veren Kalan ALKÜ'ye ait bütün birimlerin Cikcilli Yerleşkesi'ne götürülmeyeceğini Kestel Yerleşkesin'de de oluşan yapının devam edeceğini belirtti. Kalan, konuşmasının devamında herkesin ortak paydasının Alanya'nın menfaatleri olduğunu belirterek, “Hepimizin ortak derdi Alanya. Bu dertle dertlenip Alanya'mızı Selçuklu Dönemi'ndeki değerine ulaştırmayı hedeflemeliyiz. Ülkemizde beş ilçede iki üniversite bulunmaktadır. Fakat bu ilçelerin hiçbirinde Alanya'mızdaki gibi iki üniversite bulunmamaktadır. Bu da Alanya'nın eğitime verdiği önemi bir kez daha göstermektedir” dedi.

“Alan tahsisi olmaması büyük sorun teşkil ediyor"

Slayt üzerinden verilerle sunumunu gerçekleştiren Kalan, Cikcilli Yerleşkesi'nin ormanın içinde şehre hakim bir noktada çevre yoluna yakın bir yerde olduğunu belirterek ALKÜ'nün ulaşılabilir bir noktada olduğunu ifade etti. Kestel Yerleşkesi ile ilgili olarak alan tahsisinin tamamlanmamış olmasının büyük sıkıntılara sebep olduğunu ifade eden Kalan, bu sebeple yerleşkenin içinden geçen yolun sorun teşkil ettiğini söyleyerek, "Ağır vasıtaların kampüs içerisinden geçişi, yine DİM mağarası vasıtasıyla safari araçlarının bu bölgeden geçişi ve mikser kamyonların yolu kullanması öğrencilerimiz açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bu yol zaten imar planında yok. İmar planının işletilmesi için de yeni yolların açılması gerekiyor. Bu noktada çözüm üretmekle mükellefiz. Eğer gerçekten üniversiteyi önemsiyorsak, değer veriyorsak paydaşlarımızla bu noktayı ivedilikle çözmemizde fayda olacağı kanaatindeyim" diye belirtti.

"Sürdürülebilirlik için kurumsallaşmak önemlidir"

Sunumun ardından bir konuşma gerçekleştiren Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ise nitelikli büyümenin önemli olduğunu vurgulayarak, “Bu kahvaltı organizasyonunda Üniversitemizi tartışmak gerçekten çok güzel bir şey. Sayın Rektörümüzün söylediği gibi Üniversitemizin sürdürülebilir olması için kuvvetli bir şekilde kurumsallaşması, nitelikli büyümesi de önemlidir. Bunu sağlamak içinde üniversitemizin kurumsallaşmasını sağlamak gerekiyor. Bu konuda Alanya ve Alanyalılar çok iyiler ve her konuda yardım severler. Bundan sonra da bu yardımlaşmayı sizlerin sayesinde sürdürürlerse Üniversitemizin gerçekten hedeflerine ulaşarak güzel işler başaracağına inanıyorum. Kurumsallaşmak bu işin olmazsa olmazıdır. Üniversitelerin bence bir kişiliği var. Birinci kişilik bir pergel gibi ayağı hukukta olsun işte o sağlam ayaktır. Diğer ayağı ise dolanacak, dışarıda ve içeriden ne varsa buraya getirecek. Hukuk ayağı mutlaka sağlam kalması gerekiyor çünkü burası yeni kurulan bir üniversitedir. Buradaki yapılaşma sağlanırken hukuk sistemi iyi korunursa bu sistemi sizler zorlamazsanız, Sayın Rektör ve ekibine bu sistemi kurmak için yardımcı olacak olan sizlersiniz. Sizler bu konuda Rektör beyin elini zayıflatmazsanız, sizler Rektör beye destek olursanız burada gerçekten kurumsal bir yapının kurulması sağlanır. Burada her türlü imkan var. İnsan potansiyeli var. Coğrafya inanılmaz şanslı ve dünyanın her yerinden kabul görmüş marka bir kent Alanya. Ben bunların olacağını düşünüyorum. Sizlerin bu konuda gerçekten iyi olduğunuzu biliyorum" ifadelerinde bulundu.