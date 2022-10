ALKÜ'de öğrencilere “Hoş Geldin Şenliği”

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tarafından 27-28 Eylül tarihleri arasında düzenlenen “Hoş Geldin Şenliği” sona erdi. İki gün boyunca devam eden etkinlik çerçevesinde konserler, ikramlar, sportif oyunlar ve öğrenci toplukları tanıtım etkinlikleri gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte öğrenciler ALKÜ Kestel Yerleşkesine renk kattı. Etkinliklerin ilk gününde, programın düzenlediği alanda bulunan öğrencilere moral ziyareti gerçekleştiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, öğrenci kulüplerine ait masaları tek tek gezdi. Öğrenci kulüplerinin faaliyetleri hakkında bilgiler alan Rektör Kalan, öğrencilerin enerjisinden ve kendilerine olan inançlarından memnun kaldığını ifade etti. Ayrıca Kalan, öğrencilere düzenleyecekleri faaliyetlerde her zaman yanlarında olacaklarına dair söz verdi. Rektör Kalan'ın alanı gezdiği esnada müzik kulübü önündeki bateriyi çalması renkli kareler oluşturdu.

Hoş geldin şenliği sona erdi

Etkinliği ikinci gününde ise kapanış töreni gerçekleştirildi. Törene, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, rektör yardımcıları, dekanlar, daire başkanları, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler katıldı. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencileri tarafından düzenlenen mini bir konserin ardından Geleneksel Modern ve Dans Topluluğu'nun görsel ziyafeti ile Anadolu halk oyunları sergilendi.

“Öğrencilerimizin hizmetindeyiz”

Gösteriler öncesinde öğrencilere hitaben bir konuşma gerçekleştiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, genç ve dinamik bir ekiple öğrencilere hizmet ettiklerini vurguladı. Kalan, “Ben ve yönetimimiz her zaman sizlerin emrindeyiz. Sizler için buradayız. Ümit ediyorum ki aynı amaç uğrunda birlikte mücadele edeceğiz ve sizlerin bu dört yıllık sürecinizi başarılı bir şekilde tamamlamanızla mezuniyetinizi de aynı coşkuyla gerçekleştirerek aramıza bir virgül koyacağız. Lakin bağımız mezuniyetten sonra da her daim devam edecek.” dedi. ALKÜ'ye bu tür etkinliklerin gerçekleşmesinde önemli katılar sunanlara da teşekkürlerini ileten Rektör Kalan; “Burada şu an bulunmasalar da başta Alanya Belediyesi ve Sayın Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'e, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Mehmet Şahin'e, ALTİD Başkanımız Sayın Burhan Sili'ye ve yine isimlerini burada tek tek söyleyemeyeceğim pek çok sivil toplum örgütlerine, kamu kurumlarında da mutlak suretle İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ve bünyesinde hizmet eden Gençlik Merkezine de ve şu an adını hatırlayamadığım herkese ayrı ayrı hem şahsım adına hem de ALKÜ ailesi adına teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.