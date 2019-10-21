ALKÜ'de ragbi heyecanı

Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nde ragbi çalışmaları başladı.

Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı çatısı altında öğrenci kulübü olarak "Amerikan Futbolu ve Ragbi Kulübü" kuruldu. Yetkililer, üniversite bünyesinde yapılacak çalışmalarla Alanya'nın spor turizmine bilimsel ortamda katkı sağlamayı ve ragbi başta olmak üzere yeni branşlardaki milli takımlara sporcu yetiştirmeyi hedeflediklerini söylediler. Ragbi branşının her geçen yıl Türkiye'de daha popüler hale gelmeye başladığını ve özellikle üniversitelerde yaygınlaştığının altını çizen kulübün akademik danışmanı ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr.Sibel Nalbant, ilk etapta kadın ve erkek ragbi takımlarıyla yola koyulduklarını, ilerleyen zamanlarda ‘Amerikan Futbolu' ve ‘Flag Futbol' için çalışma yapacaklarını söyledi.

Hedef milli takım

İlk hedeflerinin Alanya'da plaj ragbi turnuvası düzenlemek ve milli takımlara sporcu kazandırmak olduğunu dile getiren Ragbi Antrenörü Kerim Yorgancı ise “Spor Bilimleri Fakültesi'nde teorik eğitimlere başladık. Diğer fakülte binalarında da stant kurarak sporcu sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Her şey istediğimiz gibi giderse hem kadınlarda hem erkeklerde önümüzdeki Türkiye şampiyonalarında yer almayı hedefliyoruz. Çalışmalarımıza malzeme desteği sağlayan Ragbi Antrenörü Cengiz Topçu ve Exotic Tourism firmasına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.