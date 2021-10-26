ALKÜ'de trafikte kaskın önemi konferansı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya Moto Spor Kulübü'nün destekleriyle “Trafik ve İki Tekerlekli Taşıtlarda Kask ile Koruyucu Ekipmanların Önemi” konulu konferans düzenlendi.

ALTSO Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Serdar Aslan koordinatörlüğünde, ALKÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen konferansa, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Aslan, ALTSO Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kemal Vatansever, Alanya Trafik Eğitim Derneği Başkanı Bilge Toksöz, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile motosiklet kullanıcıları ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasının ardından Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı 1'nci Jandarma Motosikletli Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yunus Köksal ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Motorize Şahin Timi Polis Memuru Abdil Aksan trafik kuralları, trafik kurallarına uymanın önemi ve iki tekerlekli taşıtlarda kask kullanımının gerekliliğine dikkati çeken bir sunum gerçekleştirdi. Ardından konferansta, Alanya Moto Spor Kulübü başkanı Uğur Uzun tarafından “İki tekerlekli kask ile koruyucu ekipmanlarının kullanımı” konusunda interaktif ve uygulamalı bir sunumla salonda bulunanlara detaylı bilgiler verildi. ALKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Öğr. Gör. Hamiyet Eciroğlu'nun “Trafik kazalarında yapılması gerekenler ve ilk yardım” konusunda pratik ve uygulamalı sunumunun ardından konferansın son bölümünde Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı 9'uncu Jandarma Motosiklet Trafik Tim Komutanı Uzman Jandarma VI. Kademeli Çavuş Hakan Başoğlu motosiklet kullanımına ilişkin detaylı bilgiler verdi.