ALKÜ'den mühendislik alanında önemli bir anlaşma

ALKÜ, imzalanan anlaşma ile Hindistan Teknoloji Enstitüsü Bombay'ın Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi'nden sonra Türkiye'den 4'üncü partneri oldu. ALKÜ ve IIT Bombay arasında imzalanan anlaşma, iki kurum arasında iş birliği sağlanması ve geliştirilmesi yönünde atılan ilk adım oldu. Özellikle mühendislik alanında Hindistan'ın ve dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer alan IIT Bombay Üniversitesi ile mühendislik alanında 6'sında yüzde yüz İngilizce eğitim verilen ve bünyesinde toplam 11 bölüm bulunan ALKÜ arasındaki anlaşmanın verimlilik ve kapsayıcılık açısından oldukça büyük potansiyel teşkil ettiği belirtildi.

"2022 verilerine göre dünya çapında en iyi 177'inci üniversite konumundadır"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uluslararası İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Alpin Gülşen, mutabakatın ALKÜ açısından önemli bir anlaşma olduğunu ifade ederek, “IIT Bombay, 1958 yılında kurulan ve özellikle mühendislik alanında eğitim veren bir üniversitedir. National Ranking Agency (NIRF) 2021 verilerine göre en iyi 100 mühendislik enstitüsü arasında 3'üncü, QS World Rankings 2022 verilerine göre ise dünya çapında en iyi 177'inci üniversite konumundadır. Mutabakat dâhilinde iki kurum arasında kısa süreli öğrenci ve akademik personel değişimi, öğrencilere kısa süreli staj imkânlarının sağlanması, ortak araştırma projeleri yürütülmesi, lisansüstü öğrencilerine ortak danışmanlık hizmetinin sağlanması öngörülüyor. Yaptığımız ikili görüşmeler neticesinde anlaşma sağlanmasının ardından mutabakat üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Ekrem Kalan'ın ve IIT Bombay Rektörü Prof. Dr. Subhasis Chaudhuri'nin onaylarından geçerek karşılıklı olarak imzalandı. Anlaşma ile üniversitemiz adına önemli işlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.