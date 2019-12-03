ALKÜ'den özel gereksinimli bireylere anlamlı destek

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Sibel Nalbant tarafından yürütülen “Hayallere Hayat Veren Gençler” isimli proje kapsamında ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, özel gereksinimli bireyler, aileleri ve proje gönüllülerini kabul etti. Proje kapsamında, 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü'nde Senato Salonu'nda gerçekleştirilen kabulde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu, ALKÜ Genel Sekreteri Emre Çalışkan da katıldı. ALKÜ öncülüğünde yürütülen proje 2 akademisyen ve 17 gönüllü öğrencinin desteğiyle sürdürülüyor.

"Sadece 3 Aralık'ta değil 364 gün"

Kıymetli bir projeye öncülük ettiklerini söyleyen Rektör Kalan, “Biz ALKÜ olarak bir gün değil her gün farkında olmak adına özel gereksinimli gençlerimiz için bir güzel bir proje imza atıyoruz. Spor Bilimleri Fakültemizin öncülüğünde “Hayallere Hayat Veren Gençler” isimli projemiz ile özel gereksinimli gençlerimizin düzenli olarak haftada bir gün ve günde bir saat süren spor etkinliklerine katılmalarını sağlamış bulunuyoruz. Bu vesileyle ALKÜ Ailesi olarak bugün sizlere sadece 3 Aralık'ta değil geriye kalan 364 günde de sizinle olacağımızın müjdesini veriyorum. Bu projenin amacı okul yaşamı sonlanan özel gereksinimli gençlerin spor, egzersiz, fiziksel aktivite ve benzeri gibi hareket temelli etkinlikler yolu ile sağlıklı yaşam sürmelerini ve toplumla bütünleşmelerini sağlamak, aynı zamanda konuyla ilgili kuramsal dersi alan lisans öğrencilerimizin özel gereksinimli bireye eğitim verme konusunda deneyim kazanmasını sağlamaktır” dedi.

"Haklarını sonuna kadar savunacağız

Özel gereksinimli bireylerin sağlık durumlarının da yakından takip edileceğini ifade eden Kalan, ALKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Arş. Gör. Fatma Özlem Üner tarafından özel sporcuların düzenli aralıklarla sağlık kontrollerinin yapılacağının ve gençlerimizin spor eğitimine katıldığı günlerde ailelere de spora katılım fırsatı sunulacağının bilgisini verdi. Kalan, özel gereksinimli bireylerin ailelerine, gönüllü olarak eğitim veren öğrenci ve akademisyenlere teşekkür ederek, özel gereksinimli bireylerin haklarını sonuna kadar savunacaklarının sözünü verdi.

Kalan'ın konuşmalarının ardından söz alan proje gönüllüleri temsilcisi, özel sporcular ve aileleri Rektör Kalan'a teşekkürlerini belirterek, taleplerde bulundu. Talepleri dinleyen Rektör Kalan, üniversitenin imkanları doğrultusunda talepleri de sürece yayarak her zaman destek olacağını kaydetti. Programın sonunda, Rektör Kalan, proje gönlülerinin temsilcisi Hacer Çiğdem Kal'a plaket takdim ederek, proje katılımcısı özel sporculara ve gönüllü öğrencilere hediye verdi.