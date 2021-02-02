'ALKÜDERM' tescillendi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Alanya'nın bir markası olma yolunda çalışmalarını hızlandıran ALKÜDERM eylül ayında ön kullanım onayı alarak 2021 yılı şubat ayı itibarıyla da Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından tescillendi.

Alanya'ya özgü meyve ve bitkilerden elde edilen el dezenfektanı, antibakteriyel jel, kolonya, sıvı sabun ve yüzey dezenfektanlarını daha önceki aylarda ALKÜDERM markası altında tescilleyen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi markalaşma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Kozmetik alanında Alanya'nın meyve (muz, avokado, portakal ) ve bitkilerinden (fesleğen, adaçayı, tarçın) formül geliştirerek, üniversite laboratuvarında AR-GE çalışmalarını yürüten kozmetik ürünler konusunda uzmanlığı bulunan ALKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Uçkaya ve ekibi, Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan'ın destekleriyle Covid- 19 süreci ile birlikte biyosidal ürünleri de dâhil ettikleri üretimlerine devam etti.

“Eylül ayında ön kullanım hakkını aldık”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Öğretim Üyesi Fatih Uçkaya, “Daha önce belirlediğimiz markalar arasından “ALKÜDERM” ile marka tescil başvurusunu 2020 yılı mayıs ayında yapmıştık ve bu doğrultuda eylül ayında ön kullanım hakkı kazandık. Ardından 2021 yılı şubat ayı itibariyle de markamız Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından tescillenerek tescil belgesi tarafımıza teslim edildi. ALKÜDERM markası altında ilk olarak ALKÜ laboratuvarlarımızda geliştirdiğimiz el dezenfektanının satışının yapılması konusunda çalışmalarımız sürüyor. Ardından da sıvı sabun, şampuan, kolonya, krem, jel kozmetik ürünlerinin satışını planlayarak ALKÜDERM'in Alanya'nın ve Üniversitemizin bir markası haline gelmesi konusunda emin adımlarla ilerlemiş olacağız. Bu ürünlerin diğerlerinden farkı formülasyonlarında Alanya'ya ait aromalar, yağlar ve özütlerin kullanılmasıdır. Şu anda ihale sürecinde olan makine-teçhizat ve malzemelerimizin şubat ayında alınması bunu takiben üretim prosesi kurularak dezenfektan üretimi yapılmasını hedefliyoruz” dedi.

“Deniz ferahlığı yolda”

İlk ürün olarak “Deniz ferahlığı” konseptiyle dezenfektan türünü üreterek bazı kurumlar ve firmaların ihtiyacını karşılamayı planladıklarını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Fatih Uçkaya, “Sonraki süreçte üreteceğimiz coğrafi işareti Alanya'ya ait meyvemiz olan avokado yağı içeren krem, jel ve şampuan en önemli ürünlerimiz arasında olacaktır” diye konuştu.