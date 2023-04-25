ALKÜ'lü akademisyenlere Avrupa'dan tam destek

Şeref Akay, Avrupa Komisyonunun en prestijli ve son derece rekabetçi araştırma bursu olan “Marie Skodowska-Curie Doktora Sonrası Araştırma Bursu”nu kazandı.

ALKÜ akademisyenleri ve öğrencileri her geçen gün başarılarına bir yenisini eklemeye devam ediyor. ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Şeref Akay'ın, Yeni 3D gözenekli ortopedik implant için biyofilm yok eden hibrit sıvı kristal nano kaplamaların tasarımı, karakterizasyonu ve

değerlendirilmesi” adlı proje başvurusu, Avrupa Komisyonu Marie Skodowska-Curie Doktora Sonrası Araştırma Bursu (MSCA Postdoctoral Fellowship) programı çerçevesinde desteklenmesine karar verildi. Kopenhag Üniversitesinde gerçekleştirilecek olan 2 yıllık proje, Kopenhag Üniversitesi Eczacılık Bölümü'nden Doçent Dr. Anan Yağmur ve Costerton Biyofilm Merkezi'nden Prof. Dr. Oana Ciofu danışmanlığında yürütülecek. Proje için Avrupa Komisyonundan 214 bin 934 Euro hibe sağlanacak.

"Projeye yakın takip"

Proje ile ilgili detaylar veren Dr. Şeref Akay, ortopedik implantla ilişkili biyofilm enfeksiyonlarıyla mücadele etmek ve bunları önlemek için düşük maliyetli antimikrobiyal sıvı kristal kaplamalar tasarlamayı hedeflediklerini belirtti.

Antibiyotik direnci ve biyofilm oluşumu son zamanlarda sağlık sistemleri için büyük bir problem oluşturduğunu söyleyen Akay, “Bu sorundan etkilenen alanların başında, biyofilm oluşumu için geniş yüzeyler sağlayan ortopedik implantlar geliyordu. Proje, implant yüzeylerinde biyofilm oluşumunu engellemek için yeni ve güvenilir bir seçenek sunuyor. Proje bünyesinde , implant yüzeylerinin kaplanması için antimikrobiyal ajanların taşınması ve salınmasını sağlayan likit kristal yüzey nanoyapısal modellerinin tasarlanması, karakterizasyon çalışmaları ve biyolojik değerlendirmelerinin yapılması amaçlanmaktadır. Avrupa'nın çeşitli araştırma ekipleriyle yakın iş birliği içinde gerçekleştirilecek proje benzersiz bir araştırma ortamı sağlayacak ve akademik kariyerim için önemli bir eşik olacaktır” dedi.

"Rektör Kalan, başarılar diledi"

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, elde edilen başarıdan dolayı Akay'ı kutladı. Rektör Kalan, “Üniversitelerin asli görevlerinden birisi de bilimsel faaliyetlerin içinde olmasıdır. Bu anlamda akademisyenlerimiz bilimsel faaliyetlerin içinde bulunması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Hocamızı tebrik eder, başarılarını devamını dilerim” diye konuştu.

Projenin yürütüleceği Kopenhag Üniversitesi Sağlık ve Tıp Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hans Bruner Dr. Akay'a bir kutlama mesajı göndererek başarısı nedeniyle tebrik etti. Akay'ın başarısı ayrıca Kopenhag Üniversitesi Eczacılık Bölümü'nün mart ayı bülteninde haber olarak yer aldı.