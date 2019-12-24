ALKÜ'lü akademisyenlere bilgilendirme toplantısı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda ALKÜ'lü akademisyenlere, UFUK2020 programları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı işbirliğinde, ALKÜ'lü akademisyenlere, UFUK2020 programı kapsamında açılan projelere yönelik proje bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Avrupa'nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek ve üniversite sanayi işbirliğini teşvik etmek amacıyla düzenlenen programa Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kartal ile akademik personeller katıldı.

Etkinlikte, UFUK2020 programının Türkiye'de ulusal koordinasyonunu sağlamakla görevli TÜBİTAK çalışanlarından; UFUK2020 Programı Türkiye Ulusal Koordinatörü Dr. Mehmet Ufuk Atay, UFUK2020 programının yapısı, programın alt bileşenleri, katılım kuralları, iş birlikler için ortak bulma, hakemlik ve başarı hikâyeleri konularında sunum gerçekleştirdi. Ardından, Muaz Mücahit Yıldırım, UFUK2020 programına katılımın güçlendirilmesi için TÜBİTAK tarafından sunulan mali desteklerin detayları ile UFUK2020 Programı Yasal ve Finansal Konular ve Ulusal İrtibat Noktası konularında geniş çaplı bilgilendirme yaptı.

Programın sonunda, Dr. Öğr. Üyesi Kartal, Atay ile Yıldırım'a teşekkür ederek Alaaddin Keykubat Mührünü takdim etti.

UFUK2020 nedir?

UFUK2020 Avrupa Birliği Çerçeve Programları, Avrupa'nın bilim, teknoloji, politika ve uygulamalarının Avrupa Birliğine üye ve aday üye ülkeler arasında uyumlu bir hâle getirilmesi amacıyla oluşturulan birlik programı yapısıdır.