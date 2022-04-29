ALKÜ'lü gençler bir günlüğüne okul personelinin yerine geçti

ALKÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı lisans programlarında okuyan öğretmen adayı gençler, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi bünyesinde Okul Öncesi Eğitimi, Müzik Eğitimi, İlköğretim Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı ve Spor Bilimleri Fakültesi lisans programlarında okuyan arkadaşlarıyla birlikte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle anlamlı bir etkinlik düzenledi. ALKÜ'lü gençler, kurumlarında hizmet veren personellerinin yerine geçerek, her gün eğitim gördükleri sınıfları ve arkadaşları ile sohbet ettikleri koridorları temizledi.

ALKÜ Eğitim Fakültesi A Blok'ta gerçekleştirilen etkinliğin öncesinde öğrencilerin temsilci olarak belirlediği Nurhan Baydan, “Bizler eğitim emekçisi adayı olarak fakültemizin temizliğini en iyi şekilde yapan ve konforlu bir ortam sağlamak için her gün çabalayan görevlilerimize, fakültemizde eğitim gören tüm öğrenciler ve eğitim emekçisi hocalarımız adına teşekkürü borç biliriz. İşçi görevlilerimizin işlerini ne kadar özenle yaptıklarının farkındayız. 1 Mayıs'ın Arife gününe denk gelmesi nedeniyle öğrenci arkadaşlarımızın çoğu memleketlerinde olacağı için bugün burada olan arkadaşlarımızla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü adına uygun biçimde emek harcayarak ve emekçilerle dayanışma içinde geçirmeyi tercih ettik. Bu çerçevede bugün fakültemizin derslikleri, amfileri ve koridorlarını bizler gönüllü öğretmen adayları ile temizleyeceğiz. Bu etkinlikte bizleri destekleyen fakülte yönetimine içtenlikle teşekkürler ediyoruz. Tüm emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.” dedi.