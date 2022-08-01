ALKÜ'lü öğrenciler yeni sağlık merkezine kavuşuyor

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Kestel Yerleşkesine yeni sağlık merkezi yaptırılması için düğmeye bastı. Rektörlük Senato Toplantı Salonunda düzenlenen Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi protokol törenine, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Apaydın Tem Hediyelik Eşya Emlak İnşaat Gıda Turizm ve Ticaret Limited Şirketi Başkanı Hayırsever Mustafa Apaydın, kardeşleri Tuncer Apaydın ve Engin Apaydın katıldı. İmzalanan protokolle, toplam inşaat alanı 798 metrekareden oluşan 2 katlı sağlık merkezi öğrenciler, idari ve akademik personelin yanı sıra yerli ve yabancı tüm vatandaşlara da hizmet verebilecek.

Öğrenci ve personel ücretsiz faydalanacak

Hayırsever Mustafa Apaydın'ın bağışı ile ALKÜ'nün modern bir sağlık merkezine sahip olacağını belirten Rektör Kalan, “Kıymetli hayırseverimiz Mustafa Apaydın'ın desteği ile üniversitemiz kullanışlı bir Sağlık ve Rehabilitasyon Sağlık Merkezine kavuşuyor. Kısa sürede tamamlayarak hizmete açacağımız Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinde personellerimiz ile öğrencilerimiz konforlu ve modern sağlık hizmetinden ücretsiz bir şekilde faydalanabilecekler. Bu değerli hizmeti bizleri kırmayarak üniversitemize kazandıran Sayın Mustafa Apaydın'a çok teşekkür ederim” diye konuştu. En kısa sürede binayı tamamlayarak ALKÜ'ye teslim etmeyi hedeflediklerini ifade eden hayırsever Mustafa Apaydın ise Rektör Kalan'a ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinde neler olacak?

Modern sağlık merkezini detaylarını açıklayan Rektör Kalan, “Sağlık Merkezi'nin zemin kat girişinde 30 metrekarelik hasta kabul ve bekleme alanı, üst katında ise farklı alanlarda kullanılmak üzere yaklaşık 19 metrekarelik 6 adet doktor muayene odası, 38 metrekarelik hasta gözlem odası, 16 metrekarelik kan alma ve aşı odası ve buna bağlı olarak 15 metrekarelik laboratuvar ve ayrıca personel için dinlenme ve soyunma odaları mevcut olacak. Fizyoterapi Merkezi zemin kat girişinde ise 58 metrekarelik hasta kabul ve bekleme alanı bulunacak. Üç adet 15 metrekarelik, bir adet 28 metrekarelik fizyoterapi odası olmakla birlikte bir adette 72 metrekarelik spor aletlerinin de yer alacağı büyük bir fizyoterapi salonu olacak. Her iki alan içerisinde giriş çıkışlar için de engelli rampası yapılacak. Sağlık Merkezi toplam 798 metrekarelik alana iki katlı olacak şekilde inşa edilecek” dedi.