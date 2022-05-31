ALKÜ'lü paramedikler ilk yeminlerini etti

ALKÜ Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu (ALTSO MYO) Konferans Salonunda düzenlenen törene Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Arife Albayrak Coşar, Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Fatma Gonca Koçancı ile Öğr. Gör. Özüm Çetinkaya Eren, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Arife Albayrak Coşar, bu yıl meslek yüksekokulumuzda ilk ve acil yardım programının 3. mezunlarını verdiklerini kaydetti.

Pandemi sonrası parmedik andını yüzyüze okumanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Coşar, "Kendinize, ailenize, ülkenize ve dünyaya karşı da sorumluluğu olan paramedikler olarak insan hayatına dokunacaksınız. Bilimsel bilgi ve becerilerinizi kullanırken sabırlı, hoşgörülü, şefkatli, merhametli, özellikle de insan sevgisi ile hareket etmeniz gereken bir meslek grubu olduğunuz bilinciyle mesleğinizi icra edeceksiniz. Herhangi bir ırk, inanç, renk, siyasal veya sosyal durum ayrımı gözetmeksizin hasta ve yaralılara bakacağınıza, hayatı korumak, ıstırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı göstereceğinize ilişkin ettiğiniz meslek yemininize sadık kalarak mesleğinizi yapacağınıza gönülden inanıyorum. Mesleki yaşam sınavınız şimdi başlamaktadır ve ömür boyu sürecektir. Bundan sonraki yolunuzu sadece aklın, vicdanın ve bilimin ışığı aydınlatsın” diye konuştu.

Törende UMKE Temel Eğitim Tatbikatına katılan öğrencilere sertifikaları verildi. 6. Travma Rallisine katılarak yetişkin resüsitasyon

etabında 2.'lik ve resüsitasyon bilgi etabında 3'üncülük kazanan öğrencilere sertifika ve madalya takdim edildi. Video gösterilerinin de gerçekleştirildiği paramedik yemin töreninde eğlenceli anlar yaşandı.