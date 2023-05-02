ALKÜ'lü profesöre Sağlık Bakanlığından koordinatörlük görevi

Dr. Haluk Erdoğan, Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Bilimsel Danışma Kuruluna koordinatör üye olarak görevlendirildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyeleri başarılarına her geçen gün bir yenisini daha eklemeye devam ediyor. Son olarak, Lejyoner Hastalığı konusunda Türkiye ve dünya çapında önemli akademik çalışmalara imza atan ALKÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Erdoğan, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Bilimsel Danışma Kuruluna koordinatör üye olarak görevlendirildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan görevlendirmede, 2015 yılında yayımlanan Lejyoner Hastalığı Kontrol Yönetmeliğinin yayınlandığı hatırlatıldı. Görevlendirme yazısının devamında kontrol programının uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi amacıyla yenileme yapılması gerektiğinin altı çizildi. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Hacettepe Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Bilkent Şehir Hastanesinden önemli bilim insanlarının yer aldığı 12 kişilik Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Bilimsel Danışma Kurulunun koordinatörlük görevini, ALKÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Erdoğan yürütecek.

Rektör Kalan'dan tebrik

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Bilimsel Danışma Kuruluna koordinatör olarak atanan Prof. Dr. Haluk Erdoğan'ı tebrik etti. ALKÜ olarak bilimsel alanda çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Rektör Kalan, “ALKÜ Tıp Fakültesi son yıllarda yaptığı bilimsel çalışmalarla gururumuz oluyor. Pandemi döneminde de gerek bilimsel çalışmaları gerekse vatandaşlarımızın sağlığı konusunda ALTÜ Tıp Fakültesi üzerine düşeni fazlasıyla yapmaya çalıştı. Bundan sonraki dönemde de başta tıp, teknoloji, mühendislik ve turizm konusunda yeni çalışmalar sürecek.” dedi.

“Bir yıl önce ilke imza atmıştı”

Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Bilimsel Danışma Kuruluna koordinatörlük yapacak olan Prof. Dr. Haluk Erdoğan, geçtiğimiz yıl Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği çatısı altında kendisinin başkanlığını yürüttüğü Legionella Enfeksiyonları Çalışma Grubu'nu kurmuştu. Prof. Dr. Erdoğan, kurduğu bu grupla Türkiye'de bir ilke imza atmıştı. Lejyoner hastalığı konusunda önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Haluk Erdoğan, Avrupa Klinik Mikrobioloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (ESCMID) Legionellla Enfeksiyonları Çalışma Grubu üyeliğini sürdürüyor. Bunun yanında Lejyoner hastalığı hakkında çok sayıda ulusal ve uluslararası toplantıda konuşmacı olarak yer alan Prof. Dr. Erdoğan, hastalık hakkında ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş, bilimsel dergilerde yayınlanmış kırka yakın akademik çalışması, iki kitap bölümü bulunuyor. Prof. Dr. Erdoğan, Avrupa Legionella Enfeksiyonları Çalışma Grubu (EWGLI) daveti üzerine 2004 yılında Londra'da Lejyoner Hastalığı ve salgın incelemesi hakkında eğitim aldı.

Lejyoner hastalığı nedir

İlk kez 1976 yılında ABD'de Amerikan Lejyonerlerin toplantısında çıkan bir salgın sonrası tanımlanan Lejyoner hastalığı, hafif alt solunum yolu enfeksiyonundan tüm sistemleri etkileyen ve ölümle sonuçlanabilen bir seyri vardır. Legionella türü bakterilerin yol açtığı akciğer iltihabı (zatürre) tipi olan hastalık, kişiden kişiye temas yoluyla bulaşmıyor. Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 virüsünün pik yaptığı dönemlerde de lejyoner hastalığı tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Özellikle turizm sektöründe ciddi sorunlara yol açan bir hastalıktı olan Lejyoner hastalığı için Avrupa ülkeleri içinde bir haberleşme ağı kurulmuş olup, ülkemizde bu ağın içinde yer alıyor.