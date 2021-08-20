ALKÜ'LÜ sporcu ciritte dünya 8. oldu

Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Öğrencisi Esra Türkmen kadınlar cirit atmada dünya sekizincisi oldu.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğrencisi Esra Türkmen kadınlar cirit atmada dünya sekizincisi oldu. Yarışma esnasında yağan sağanak nedeniyle ikinci atışlar sonrasında yaklaşık 40 dakika ara verilen finalde Esra Türkmen, 53.20'lik derecesiyle sekizinci sırayı elde etti.

Türkmen, böylece 2016'da bu branşta bronz madalya alan Eda Tuğsuz'dan sonra Dünya U20 Şampiyonası'nda kadınlar ciritte ilk sekiz sonucu elde eden ikinci Türk ciritçi oldu. Yarışma sonrasında mix zone'da müsabakayı değerlendiren Türkmen, “Yağmur arasında tüm sporcular olarak ne olduğunu anlayamadık, stada gelirken hava güneşliydi. Bekleme süresi biraz soğumama neden oldu. İstediğim yarışmayı çıkaramadım ama elimden geleni yaptım. Yine de madalya için atılan dereceye bakılınca madalya alamadığım için üzülüyorum” dedi.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ise konu ile ilgili; “Japonya ve Kenya'da ter döken sporcularımızı azimlerinden dolayı kutluyorum. İnşallah daha çok çalışarak hep beraber Ülkemize kupalar kazandırıp, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkılar sağlayacağız. Spor Bilimleri Fakültesi Hocalarımızı ve sporcularımızı tebrik ederim. diye konuştu.