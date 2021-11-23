ALKÜ'lü sporcular çifte başarı ile döndüler

Global Fighting League 003 Amatör Kulüplerarası MMA Octagon Turnuvası'nda birincilik elde eden Ahmet Fevzi Olgaç ile Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonu ve Dünya 4'üncüsü Ferhat Erkan Siner, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş ile ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Kalan, ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerini tebrik ederek, “Üniversitemizin Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ulusal ve uluslararası birçok organizasyonda yer alıyor ve çeşitli başarılar elde ediyor. Bizde üniversite yönetimi olarak Spor Bilimleri Fakültemize büyük önem veriyoruz. Bu nedenle Cikcilli Yerleşkemize ilk olarak Spor Bilimleri Fakültemizin spor komplekslerini yapmayı planlıyoruz. Bu çalışmalar tamamlandığında ALKÜ'nün elde edeceği başarılar daha da artacak. Bu vesileyle ziyaretimize gelen öğrencilerimizi, tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim” diye konuştu.