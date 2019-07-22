ALKÜ'nün yeni açılan bölümleri açıklandı

Yaklaşık dört yıl önce kurulan ve zaman içinde açılan yeni fakülte ve bölümler ile nitelikli büyümesini sürdüren Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), 2019-2020 eğitim-öğretim yılında da bünyesine kattığı yeni bölümleri ile ilk öğrencilerine kapılarını açacak. Doluluk oranı Türkiye ortalamasının üzerinde olan bölümlerine bu yıl yenilerini ekleyen ALKÜ'de eylül ayında ilk defa öğrenci alacak bölümler şu şekilde sıralandı: Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği, Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (ikinci öğretim) ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu Aşçılık, ALTSO Meslek Yüksekokulu Elektrik Sosyal Hizmetler (birinci ve ikinci öğretim) Akseki Meslek Yüksekokulu Tapu Kadastro”