ALKÜ'ye Hücre Bankası kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlanarak kuruluşu gerçekleştirilen Tanımlanmış Hücre Bankası ve Hücre Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kök hücrelerin üretimi, biyokimya ve moleküler biyoloji çalışmaları, tüp bebek ve kısırlık tedavisi, mikrobiyojik araştırmalar, zarar gören bir dokunun yeniden oluşturulması, virüs, bakteri, patojen özelliklerinin araştırılması, biyoteknolojik ürünlerin üretilmesi, ilaçların geliştirilmesi, kanser ve nörodejeneratif hastalıklar gibi yaygın hastalıklardan nadir olanlarına kadar pek çok hastalığın tedavisine yönelik çalışmalar yapılacak. Sağlık ve Yaşam Bilimleri araştırmalarında kullanılan hücre hatları kısa bir süre içinde ALKÜ'de sertifikalı olarak üretilip bilim insanlarının hizmetine sunulması amaçlanıyor.

“Hücre bankası vazifesi görecek” “

Hücre bankası vazifesi görecek olan merkezde bugüne kadar yurt dışından temin edilen özellikleri belirlenmiş insan ve hayvan hücre hatlarının dünya standartlarında üretimi sağlanarak, bu konuda yaşanan dışa bağımlılığın önüne geçilmesi hedefleniyor. Merkezde ayrıca hali hazırda araştırmacıların çalışmalarında kullandıkları hücre hatlarının köken aldığı hücre türlerini temsil edip etmediği ve kontaminasyona maruz kalıp kalmadığı belirlenerek, bilimsel çalışmalara önemli bir güvenilirlik çarpanı elde edilmiş olacak.

“Uluslararası çalışmalara öncelik edecek”

ALKÜ Tanımlanmış Hücre Bankası ve Hücre Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi aynı zamanda hücre çalışmaları konusunda da bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunacak. Merkezde çalışma yapmak isteyen araştırmacılara ve öğrencilere uygulama imkanı olacak. Pratik çalışmalara katkıda bulunacak merkezde eğitim-öğretimde yapılabilecek ve kök hücre, genom bilimi, moleküler hücre biyoloji gibi temel alanlarda yapılacak olan ulusal ve uluslararası çalışmalara öncülük ve ortaklık edecek.”

“Altyapı yatırımı yapılacak”

ALKÜ'nün Türkiye'deki önemli bir eksikliği gidereceği tahmin edilen merkezi için yaklaşık 10 milyon TL tutarında bir altyapı yatırımı yapılacak.