ALKÜ'ye KKTC'den sanat ödülü

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) akademisyenine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) “Usta Sanatçılar Ödülü” verildi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesinde eserleri sergilenen usta sanatçılara Alasya Büyük Sanat Ödülleri sahiplerini buldu. ALKÜ ALTSO MYO Tasarım Bölümü İç Mekân Tasarımı Programı Öğr. Gör. Serdar Aslan, Seramik Ustaları Ödülü olan El Biruni ödülüne layık görüldü. Kıbrıs Modern Sanat Müzesinde sergilenen 32 eserinden dolayı ödül almaya hak kazanan Aslan'a ödülünü, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Müzeler Başkanı Dr. Suat İ. Günsel tarafından verildi.

Akdeniz Ateşi Kâğıt Fırın Etkinliğinde ALKÜ izleri

Akdeniz Ateşi Kâğıt Fırın Etkinliği-Paper Kiln Workshop and Exhibition” etkinliği 1-3 Temmuz tarihleri arasında ALKÜ Öğretim Görevlisi Serdar Aslan önderliğinde düzenlenen etkinliğin, Küratörlüğünü Bedia Kale ve Koordinatörlüğünü İpek Denizli gerçekleştirdi. Neolitik dönem ve primitif seramik teknikleri-sanatı uzmanı olan seramik sanatçısı ve tasarımcısı, ALTSO MYO Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Serdar Aslan, “Deniz Üzerinde Kâğıt Fırını Pişirimleri” adlı çalışmayla dünyada yaşanan iklim değişikliği ve kuraklık konularına dikkat çekti. Aslan'ın deniz üzerinde uyguladığı seramik pişirme tekniği, dünyada ilk defa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde uygulandı.

“Deniz üzerinde ilk kez uygulandı”

Seramik pişirme bilimi ve sanatının insanlığın yerleşik hayata geçme tarihi kadar eski olduğuna değinen Aslan, “Seramik pişirme, barınma, güvenlik ve gastronomik ihtiyaçlarla ortaya çıkmasının yanı sıra kültürel aktarımda da önemli yer tutmuştur. Seramik ürünlerinin pişirimi için yüksek sıcaklık gerekmektedir ve bu sıcaklığı muhafaza edebilecek fırın platformları bulunuyor. Antik dönemlerden günümüze, karada inşa edilen fırın plastronlarında Seramik pişirimleri gerçekleştirilmiştir. Ancak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazimağusa Tatlısu ilçesinde bu yöntemi kullanarak; yaşanan iklim değişikliklerine, kuraklığa ve sürdürülebilir yaşama dair farkındalığın artırılması adına yüzen fırınlar inşa ettik. Bu yöntem ile yüzen fırınlarımız ile Akdeniz'de seramik pişirimi gerçekleştirdik. Dünyada ilk defa deniz üzerinde seramik pişirme fırınlarını oluşturduk. Yaptığımız çalışmanın etkileri şimdiden dünyada ses getirmeyi başardı” şeklinde konuştu.