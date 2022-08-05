ALKÜ'ye rekor başvuru: 96 ülkenin tercihi oldu

ALKÜ'ye yabancı uyruklu öğrencilerin ilgisi her geçen yıl artıyor. 2022-2023 yılı öğretim döneminde 96 farklı ülkeden 8 bin 554 yabancı öğrenci ALKÜ'de eğitim hayatını devam ettirmek için başvuru yaptı. 2021 yılında 56 ülkenin vatandaşları tarafından tercih edilerek rekor kıran ALKÜ, 2022 yılında 96 ülke vatandaşı tarafından tercih edilerek bu alanda kendi rekorunu yeniledi. Bu yıl Rusya'dan 184, Almanya'dan 68, Fransa'dan 18, Hollanda'dan 15, ABD'den 12 ve Japonya'dan iki olmak üzere 96 ülkeden 8 bin 554 adayın 865'i ALKÜ'deki programlara yerleşmeye hak kazandı. Halihazırda yabancı uyruklu 638 öğrencinin öğretim gördüğü ALKÜ'de son yerleştirmelerle toplam sayı bin 503 kişiye yükseldi.

Kontenjanların nerdeyse tamamı doldu

4 Ağustos tarihinde açıklanan sonuçlara göre, ALKÜ'deki fakülte ve meslek yüksekokullarında bulunan kontenjanların nerdeyse tamamına yabancı uyruklu adaylar yerleşti. ALKÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörlüğünce yapılan açıklamada, “8 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak ve 12 Ağustos 2022 tarihine kadar sürecek olan kayıt döneminin ardından boş kalan kontenjanlara takvimde belirtilen tarihlerde ek yerleştirmeler yapılmaya devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.

“ALKÜ kalıbına sığmıyor”

ALKÜ'nün Türkiye'de ve dünyadaki farkındalığının çok hızlı artığını söyleyen ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Üniversitemizin Ülkemizde olduğu gibi dünyada da tanınırlığı oldukça fazla. Hem Alanya'mızın marka değeri hem de göreve geldiğimizden beri izlediğimiz eğitim politikasının ne kadar doğru olduğunu bizlere gösteriyor. Yeni bir üniversite olmamızla birlikte genç, dinamik ve tecrübeli eğitim kadromuz ile hedeflerimize daha da ilerliyoruz. Dünyada Birleşmiş Milletlere kayıtlı 208 ülke olduğu biliniyor. Bu istatistiklere göre dünyada bulunan ülkelerin yarısı ALKÜ'yü tercih ediyor diyebiliriz. Tabiri caizse ALKÜ kalıbına sığmıyor. 2022-YKS Yerleştirme Sonuçlarında da ALKÜ'yü tercih edecek öğrencilerin sayısının oldukça fazla olacağını hep birlikte göreceğiz” dedi.