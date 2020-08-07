ALKÜ'ye yeni logo

Her geçen gün yenilikçi vizyonu, bilimsel ve kültürel çağdaş yaklaşımları ile şehrin kalkınmasına önemli katkıları bulunan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) alınan senato kararı ile logosunu yeniledi. Alanya'nın tarihi dokusundan esinlenerek manifestosu oluşturulan logoda çift başlı kartal, Selçuklu yıldızı ve motifi, güneş, pusula ve dünya sembollerinden esinlenilerek turkuaz, lacivert ve altın yaldızı renkleri kullanıldı.

“Kültür Nedir?” Manifestosu ile yola çıkılan yeni logoda kullanılan sembollere çeşitli anlamlar yüklendi. ALKÜ'nün genç bir üniversite olmasına karşın kısa sürede yakaladığı ivmeyle, Alanya'nın önemli değerlerinden biri haline geldiğini belirten ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan: “ Bir kurumun sahip olduğu logo o kurumun görünen yüzüdür. Diğer bir ifadeyle kurumun kendini temsil ve ifade etme şeklidir. Bizler de bu düşünceyle yola çıkarak kurum imajını daha ileriye taşımak ve Alanya'nın sahip olduğu tarihi dokudan da esinlenerek şehrimizi daha iyi temsil etmeyi hedefledik. Yeni logomuzdaki Selçuklu Yıldızı ve Motifi, derin karanlıklarda bizlere yol gösterip günü ve geleceği kurtarması anlamanı taşımaktadır. Çift başlı kartal ise dün ile bugüne, doğu ve batıya irfanla hakimiyetimizi temsil etmektedir. Pusula; kamil insan olup dünyayı güzelleştirmek için eşsiz bir sanat örneğiyle öğütler veren Ahmet Yesevi'dir, Mevlana'dır, Yunus Emre'dir, Hacı Bektaşi Veli'dir. Dünya sembolu ise Alaaddin Keykubat'ın Anadolumuz ve Alanya'mızda bizlere bıraktığı kültür mirasını ifade eder. Hayat var olduğu sürece bilgelik ışığını saçacak olan kültür güneşi ile rengiyle bile benliğimizi tüm dünyaya anlatacak olan turkuaz rengi yeni logomuzda yer almıştır.” dedi.

Bu fikirlerle manifestosu oluşturulan logonun yanı sıra ALKÜ, kurumsal kimlik kılavuzunu da yeniledi.