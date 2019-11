ALKÜ'ye yeni Rektör Yardımcısı

Dr. Can Tansel Tuğcu, ALKÜ Rektör Yardımcısı olarak atandı.

2547 sayılı Kanun'un 13. maddesi ile Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 4. maddesi gereğince 11.11.2019 tarihinden itibaren Rektör Yardımcısı olarak atanan Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu görevine başladı. Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu'yu makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılı olacağına yürekten inandığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan, Tuğcu'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Prof.Dr.Can Tansel Tuğcu kimdir?

Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu 1980 yılında Ankara'da doğdu. Lisans eğitimini 1998-2002 yılları arasında Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde tamamlayan Tuğcu, akademik hayatına Aralık 2002'de Erciyes Üniversitesi Nevşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak başladı. 2015 yılında on üç yıl süre ile kesintisiz hizmet ettiği ve çeşitli akademik ve idari görevlerde bulunduğu Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'ndeki görevinden ayrılarak, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali İktisat Anabilim Dalına “Doç. Dr.” olarak atandı. Akdeniz Üniversitesi bünyesinde takip edilen Akademik Performans Değerlendirme Sistemine göre Kasım 2019 itibariyle Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi özelinde 32'si profesör olan toplam 109 akademik personel içerisinde en yüksek WOS h-indeksi, en çok atıf alan araştırmacı ve en çok atıf alan yayın gibi bilimsel kriterler açısından 1'inci sıradadır.

Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu, evli ve 2 çocuk babasıdır.