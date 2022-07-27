ALKÜ'ye yükseköğretim tesisi için arazi tahsisi

Dr. Ekrem Kalan, Kargıcak'ta bulunan 8 bin 607 metrekare alanın eğitim öğretim hizmetlerinde kullanmak amacıyla ALKÜ'ye tahsis edildiğini açıkladı.

ALKÜ Rektörlüğünün; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne arazi tahsisi için yaptığı talep sonuçlandı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü nezdindeki girişimlerin tamamlandığını belirterek, Alanya'nın Kargıcak Mahallesi 723 ada 2 parselde bulunan 8 bin 607 metrekarelik arazinin öğrencilerin, akademik ve idari birimlerin eğitim öğretim hizmetlerinde kullanmak amacıyla ALKÜ'ye tahsis edildiğini açıkladı.

“Alanya'ya değer katacak projeler üzerinde çalışılıyor”

ALKÜ Rektörlüğü tarafından yapılan girişimlerin olumlu sonuçlanmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Rektör Kalan, “Kargıcak Mahallesi'nde Hazine adına kayıtlı 8 bin 607,46 metrekarelik büyüklüğünde arsa vasfındaki taşınmaz “Yükseköğretim Tesisi” yapılmak üzere Üniversitemize tahsisi yapıldı. Üniversitemize tahsisi yapılan taşınmaz bulunduğu konum itibari ile şehrimizin cazibesini yansıtacak ve değer katacak olması açısından önemlidir. Bu alana, ALKÜ'nün gelecek vizyonunun bir parçası olarak Turizm Fakültesi ve Uygulama Oteli inşa etmeyi planlıyoruz. Bu proje ile öğrencilerimize hem uygulamalı eğitim olanağı sunacağız hem de turizm sektörüne ve bölgeye hizmet edecek nitelikli personel yetiştirmiş olacağız. Projeyi tamamladığımızda ise bu alanı ülkemizin, bölgemizin, öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin kullanımına da açmayı planlıyoruz. Bizlere bu tahsisin gerçekleşmesi noktasında Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sayın Tevfik Altınay'a ve destek olan tüm yetkililere teşekkür ederim” diye konuştu.

Turizm Fakültesi Dekanı Çetinsöz'den teşekkür

ALKÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Cevdet Çetinsöz de Turizm Fakültesinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacak olan arazinin tahsisi yönünde yaptığı girişimlerden dolayı Rektör Kalan'a teşekkür etti. Dekan Çetinsöz, “Üniversitemize Rektörümüzün girişimleri ile kazandırılan arazinin tahsisi bizleri fakülte olarak mutlu etti. Alanya'nın turizmine yönelik Sayın Rektörümüz ile sıkça bir araya geliyor, Rektörümüz ile turizme yönelik projeler planlıyoruz. Gerçekleşen bu tahsisin ilerleyen süreçte Alanya'ya katkısının büyük olacağına inanıyorum. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan'a, fakültemize yönelik ilgilerinden ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim” dedi.