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"Allegra Ensemble" ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Antalya Devlet Opera ve Balesi, 29 Ekim 2020 Perşembe saat: 14.

00'te Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde “Allegra Ensemble”ın sahne alacağı özel bir konser ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacak. Farklı müzik türlerinden parçaların seslendirileceği konserde Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından soprano Mehlika Karadeniz Bilgin, keman sanatçıları Ümmiye Özdem ve Şenzelita Aykanat, viyola sanatçısı Melda Sak, viyolonsel sanatçısı Arzu Sugüneş, flüt sanatçısı Müjde Akden ile Bilkent Üniversirtesi'nden piyanist Gülriz Tunca ve Samsun Devlet Opera ve Balesi perküsyon sanatçısı Tanya Tarazan sahne alacak.

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