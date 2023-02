Alman takımından Türkiye'ye destek

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'ye destek gelmeye devam ediyor. Yardım kampanyasına Almanya'dan kamp için Antalya'ya gelen FC Blau-Weiss St.Wendel de katıldı. Futbolcular ve teknik kadro aralarında topladıkları parayı resmi makamlara teslim etti.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremleri Almanya'da haber aldıklarını söyleyen FC Blau-Weiss St.Wendel Futbol Takımı ana sponsoru Abacuzz Group Yönetim Kurulu Başkanı Sven Lemmerhofer, programlarını iptal etmeyerek Türkiye'nin yanında olduklarını gösterdiklerini kaydetti.

Depremlerin kendilerini çok üzdüğünü belirten Sven Lemmerhofer, "Deprem bölgesinden gelen fotoğraf ve videoları gördüğümüzde çok etkilendik. İlk etapta biz de düşündük, bu organizasyonumuzu iptal etsek mi diye. Tekrar değerlendirdiğimizde bu işe ciddi finansal yatırımlar yapıldığını gördük. Ayrıca Türkiye'nin tam desteğe ihtiyacı olduğu bir dönemde vazgeçmenin doğru olmadığına karar verdik. Çünkü bu kampların Türkiye'de yapılması turizm endüstrisine ve ülke gelirlerine büyük katkısı var. Bu gelirleri bu ülkenin kazanmasını istedik. Deprem hepimizde büyük üzüntü oluşturdu. Depremde hayatını kaybedenlere baş sağlı diliyoruz. Birçok maddi, manevi kayıplar oldu. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bütün bu süreçte Türkiye'nin yanındayız. Ama sadece sözlerimizle yanındayız demekle kalmıyoruz. Yanında olduğumuzu maddi desteklerimizle somut hale getirip gösteriyoruz" dedi.

Sven Lemmerhofer: "Yardımı Türkiye'deki resmi kanallar üzerinden ulaştırdık"

Takımda bulunan oyuncuların ellerinden geldiği kadar destek olmaya çalıştıklarını kaydeden Sven Lemmerhofer, "İlk etapta battaniye mi gönderelim, kıyafet mi gönderelim diye ayni yardımlar üzerinde düşünmüştük ama bu yardımların hem fiziksel yoğunluğu hem de bölgeye ulaştırılması noktasında bazı sorunlar yaşanabilir düşüncesiyle maddi anlamda bir yardım yapmayı tercih ettik. Hem takım kasasında, ortak kasamızda bir para biriktiği gibi tek tek futbolcularımız şahsi kasalarından yardım etmek istediler. Kendi aralarında para topladılar. Biz de Abacuzz Group olarak, bu işin organizasyonunu yapan şirket olarak yardımlara fazlasıyla katkımızı sağlayarak topluca bir rakam haline getirdik. Bu yardımı Türkiye'deki resmi kanallar üzerinden ilgili yardım kuruluşlarına ulaştırdık" ifadelerini kullandı.

"Türkiye yardımseverliği ve misafirperverliğiyle bilinen bir ülke"

Türkiye'nin ve Türk insanının yardımsever ve misafirperver olduğunu kaydeden Sven Lemmerhofer, şimdi tüm dünyanın bu misafirperverliğe ve yardımseverliğe bir cevap verme zamanı olduğunu söyledi. Lemmerhofer konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bizim yıllardır Türkiye ile ilişkilerimiz var. Gözlemlerimiz istikametinde şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, Türkiye her zaman dünyanın herhangi bir yerindeki acı olaylarda yardımcı olmuştur, destek vermiştir. Türkiye yardım severliği ve misafirperverliğiyle çok iyi bilinen bir ülke. Şimdi tüm dünyanın bu misafirperverliğe ve yardımseverliğe cevap verme zamanı olduğunu düşünüyorum. Bu işin azı, çoğu olmaz. Herkes kendi imkanları dahilinde ne kadar destek sağlayabilirse yapmalı. Ben herkesi elinden geldiği ölçüde Türkiye'ye destek olmaya davet ediyorum. Biz de destek olmaya devam edeceğiz."

Türkiye'ye destek çağrısı

Depremin bir doğa olayı olduğunu ve her an her yerde yaşanabileceğinin altını çizen FC Blau-Weiss St.Wendel Başkanı Roland Reiu, tüm dünya insanlarını Türkiye'ye yardım etmeye çağırdı. Roland Reiu, "Ben sadece spor dünyasına seslenmek istemiyorum. Hepimiz insanız. Tüm insanlığa tüm ülkelere seslenmek istiyorum. Bu anlık bir doğa olayı. Hepimizin her an başına gelebilecek bir felaket. Dünyanın herhangi bir yerinde de olabilirdi. O nedenle insanların çok daha hassas olmasını bu olayın sıcaklığıyla unutmadan takip etmesini, madden ve manen desteklerini esirgememelerini istiyorum. Buradan sadece spor dünyasını değil herkesi Türkiye'ye yardım etmeye çağırıyorum" dedi.

Sven Lemmerhofer, Abacuzz Group, FC Blau-Weiss St.Wendel Takımı oyuncu ve teknik kadrosuyla birlikte topladıkları yardım paralarını Türkiye'de resmi makamlara teslim ettiklerini kaydetti.