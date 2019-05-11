Alman turist, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 48 yaşındaki Alman turist Doroti Willms hayatını kaybetti. Kazada 1'i Kazakistan uyruklu 2 kişi de ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Kaza, dün gece Side Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Kılıç'ın kullandığı 07 AFE 797 plakalı motosiklet önünde seyreden ve biranda direksiyon hakimiyekini kaybedip yolun sol şeridine geçen Mahsun Tufan'ın kullandığı 07 AL 679 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet yaklaşık 50 metre savrulurken, otomobil de refüje çarpıp takla atarak karşı şeride geçti. Motosikletin savrulması sırasında motosikletten düşen ve başını kaldırıma çarpan 48 yaşındaki Alman turist Doroti Willms olay yerinde yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü İbrahim Kılıç ve otomobilde yolcu olarak bulunan Kazakistan Uyruklu Rassim Geıdarov isimli şahıs yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından sürücü belgesi olmadığı belirlenen ve kaza anını hatırlamadığını söyleyen otomobil sürücüsü Mahsun Tufan jandarma tarafından gözaltına alındı.Kazada hayatını kaybeden Alman turist Doroti Willms'ın her yıl düzenli olarak Manavgat'a gelip aynı bölgede tatilini geçirdiği bu yıl da .yine 5 gün önce tatil yapmak için geldiği öğrenildi.

Kaza anı yol kenarında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, Side-Kumköy yolu üzerinde bulunan esnaflar kazalar karşısında isyan etti. 1 gün önce aynı yol üzerinde bir Alman turistin yaya geçidinde çarpıldığını belirten Selim Erol isimli esnaf “Biz ülkemize gelen turistlerin kazalarda ölmelerine seyirci kalıyoruz. Her yıl en az 20 dolayında ölümlü kaza meydana geliyor. Bugün de yakından tanıdığımız bir Alman kadının ölümüne şahit olduk. Trafik kazaları nedeniyle turistler otelden çıkmak istemiyor. Bu yol üzerinde bir çok yerde trafik lambası ve kasis olması gerekirken hiçbir önlem yok. Ekmeğini turistten kazanan tur araçları ve taksiler uçar gibi gidiyor. Kimse kurallara uymuyor. Buralarda gerekli önlemler alınmalı denetimlerde sıklaştırılmalı” dedi.