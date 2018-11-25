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Alman turist otel odasında ölü bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde eşiyle birlikte tatil yapan Alman turist, kaldığı otelin odasında ölü bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eşiyle birlikte tatil yapan Alman turist, kaldığı otelin odasında ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte Manavgat Sorgun Mahallesi Titreyengöl Turizm Bölgesinde bulunan bir otelde tatil yapan Alman turist Burkhard Fridel Ernst Schmid (76) odasında ölü bulundu. Alman turistin dinlenmek için odasına çıktığı geri gelmeyince kontrol için odaya çıkan eşi tarafından odada ölü olarak bulunduğu bildirildi.


Otelde yapılan incelemelerin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Alman turistin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Antalya Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.

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