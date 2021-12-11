Alman turist, tatil için geldiği otelde Kırgızistanlı turistin çantasını çalıp kaçtı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otele tatil için gelen Alman turist, otele yerleşmeden önce Kırgızistan uyruklu turistin lobi bara bıraktığı çantayı alıp kayıplara karıştı. Jandarmanın başarılı çalışması sonucunda Alanya'da bir otelde yakalanan turistin üzerinde çaldığı 7 bin 700 dolar, 5 bin 210 TL, bin 250 Kırgız Somu ile 1 gram esrar ve 1 gram kokain ele geçirildi.

Manavgat Sorgun Mahallesi Titreyengöl turizm bölgesinde faaliyet gösteren bir otelde konaklayan Kırgızistan uyruklu C. A. isimli şahıs; içerisinde 7 bin 700 dolar, 5 bin 210 TL, bin 250 Kırgız Somu ve pasaportu bulunan çantasını lobi bara bırakarak lavaboya gittiği sırada çantasının çalındığını belirterek otel yetkililerine müracaatta bulundu. Otel yetkililerinin ihbarı üzerine otele gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ve Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri yapılan güvenlik kamerası incelemeleri ve tur şirketinden yapılan araştırmalar neticesinde olayın failinin Almanya vatandaşı M.D. isimli şahıs olduğunu belirledi.

M.D.'nin rezervasyonu olmasına rağmen otele giriş yapmadığını ve çantayı aldıktan sonra otelden ayrıldığını belirleyen jandarma ekipleri M.D. isimli Alman vatandaşını, Alanya ilçesinde Güzelyalı caddesinde konakladığı otelde otelde yakaladı. Şahsın üzerinde çaldığı çantada bulunan 7 bin 700 dolar, 5 bin 210 TL, bin 250 Kırgız Somu ile 1gr Esrar ve 1 gr Kokain maddeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen paralar jandarma tarafından Linda Otelde tatil yapan Kırgızistan uyruklu C.A.'ya teslim edilirken, Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak Manavgat'a getirilen M.D. isimli Alman vatandaşı hakkında uyuşturucu bulundurmak ve kullanmaktan işlem yapılırken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.