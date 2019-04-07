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Alman turist tatil yaptığı otel odasında ölü bulundu

Manavgat’ta tatil yapmakta olan Alman turist, odasında ölü bulundu.

Manavgat'ta tatil yapmakta olan Alman turist, odasında ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat Sorgun Mahallesi'ndeki bir otelde tatilini geçirmekte olan 67 yaşındaki Alman vatandaşı Beatrix Gross, otel personeli tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Alman turistin yaşamını yitirdiğini belirledi.


Beatrix Gross'un cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Antalya Adlı Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

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