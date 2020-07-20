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Alman turist, yaralandığı kazadan 12 gün sonra doğum gününde hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu ağır yaralanan ve hastanede tedaviye alınan 75 yaşındaki Alman turist, 12 gün sonra doğum gününde hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu ağır yaralanan ve hastanede tedaviye alınan 75 yaşındaki Alman turist, 12 gün sonra doğum gününde hayatını kaybetti.


Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'nde 7 Temmuz günü meydana gelen kazada motosikletiyle seyir halinde olan Almanya vatandaşı Uwe Jens Bladt (75), aynı yolda ilerleyen kamyonla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Bladt, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Bladt, dün gece saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bladt'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Diğer yandan Baldt'in hayatını kaybettiği gün 75 yaşına girdiği öğrenildi.

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