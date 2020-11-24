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Alman uyruklu turist pansiyon odasında ölü bulundu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Alman uyruklu turist, kaldığı pansiyon odasında ölü bulundu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Alman uyruklu turist, kaldığı pansiyon odasında ölü bulundu.


Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Yaklaşık 1.5 aydır ilçede bulunan 59 yaşındaki Alman Uyruklu Thomas Miethe, 21 Kasım bir pansiyonda tek kişilik oda kiraladı. Gün içinde çevreyi gezen ve esnaflarla sohbet ederek vakit geçiren Miethe'den bir süre haber alamayan çevredeki bir esnaf, Miethe'nin kaldığı pansiyona geldi. Kapıyı açan olmayınca arka pencereden odaya giren esnaf, Miethe'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayı haber alan polis ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.


Depresyon ilaçları kullandığı öğrenilen Miethe'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilirken, kesin sonuç yapılan otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

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