Alman uyruklu vatandaş evinde ölü bulundu

Antalya'da Alman uyruklu Türk vatandaşı yalnız yaşadığı evinde, komşusu tarafından ölü olarak bulundu. Çilingir yardımıyla girilen dairede televizyonun açık olduğu görüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 20.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Şarampol Caddesi'nde bir iş hanı içerisindeki ofiste meydana geldi. 52 yaşındaki Andreas Moussa'yı telefonla arayan yakınları uzun süre ulaşamadı. Moussa'nın yakınları daireye bakması için ayni handa dövme işi yapan Mehmet Ozan Gürle'ye durumu bildirdi. Gürle, pencereden baktığı komşusunu yerde hareketsiz şekilde yatar vaziyette gördü. Gürle, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla girilen dairede sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Moussa"nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Moussa'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dairede televizyonun da açık olduğu görüldü.

Mehmet Ozan Gürler, "Oğlu, eşimi arayıp babasına ulaşamadıklarını ve kontrol etmemizi istedi. Ben de yerimden fırlayıp giderek, kapısına vurdum ve zile bastım. Ses yok kapıya kulağımı dayadığımda içerde televizyon sesinin geldiğini duydum ve arka taraftan yangın merdiveninden dolaştım cam açık olduğunu gördüm, oğlunu arayıp camın açık olduğunu, perde kapalı olduğunu ve perdeyi açıp açamayacağımı sordum o da açmamı söyledi. Perdeyi açıp baktım şahısın hareketsiz yattığın gördüm. Aşağıya inip polislere haber vermek istedim. O sırada oradan geçen bir polis arabasını durdurup bilgi verdim" dedi.