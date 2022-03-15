Antalya'nın Manavgat ilçesinde 65 yaşındaki Almanya uyruklu turist, otel odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Alman vatandaşı Kalrhenz Wenzel, 12 Mart'ta tatil için tek başına Manavgat'a geldi. Sorgun Titreyengöl'de bulunan 5 yıldızlı bir otelde tatilini geçirmekte olan Wenzel, otel odasında ölü bulundu. Temizlik görevlisi tarafından kaldığı odada cansız vaziyette bulunan Kalrhenz Wenzel'in cesedi, jandarma ekipleri, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.