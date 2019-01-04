Almanya'dan Kudüs'e yürüyerek Hac yolculuğu

Hac görevini yerine getirmek için Almanya'dan Kudüs'e yürüyen Stefan Spangenberg, Antalya'nın Manavgat ilçesinden geçti.

Almanya'nın Frankfurt şehrinde yaşayan 60 yaşındaki Stefan Spangenberg, 242 gün önce Kudüs'e hac görevini yerine getirmek için yürüyerek yola çıktı. Manavgat ilçesine ulaşan Spangenberg, Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat çevreyolunda arkasında tekerlekli el arabasıyla yürürken vatandaşların ilgisini çekti. Yağmura aldırış etmeden araçların arasında yürüyüşünü sürdüren Stefan Spangenberg, Kudüs şehrine giderek hacı olmak istediğini dile getirdi.

Çevreyolunda hızla ilerleyen araçlar arasında soruları cevaplandıran Spangenberg, Almanya'nın Frankfurt şehrinden yola çıktığını belirterek "242 gündür yollardayım. Şu ana kadar 4 bin 500 kilometre yol yürüdüm. Taşucu'na kadar yürüdükten sonra deniz yoluyla Kıbrıs'a oradan da uçakla Telaviv-İsrail ve Kudüs'e varmış olacağım" şeklinde konuştu.

İsviçre, İtalya, Makedonya ve Yunanistan'ın ardından Türkiye'ye gelen, Çanakkele, Manisa, Denizli güzergahını izleyen Stefan Spangenberg, yağmur altında yürüyüşüne devam etti.