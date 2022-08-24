Almanya'nın Antalya Konsolosu Tscherner: “Antalya Almanların ikinci evi”

Almanya Antalya Konsolosluğu görevine atanan Martin Peter Tscherner, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Konsolos Tscherner'e yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Muhittin Böcek, Almanya ve Antalya arasında önemli bağlar olduğuna dikkat çekerek, bu ilişkilerin daha da ileri taşınması adına çalışacaklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Almanya Antalya Konsolosu Martin Peter Tscherner ile görüştü. Yaklaşık bir ay önce göreve başlayan Konsolos Tscherner, Antalya'da olmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu belirtti.

Alman ziyaretçiler ilk sırada

Alman Konsolos Tscherner'e Antalya hakkında kısa bilgiler veren Başkan Muhittin Böcek, bu yıl Antalya'yı ziyaret eden turist sıralamasında 1 milyon 363 bin kişi ile Almanların ilk sırada yer aldığını söyledi. Antalya ile Almanya arasındaki ilişkilere de değinen Başkan Böcek, “Almanya'nın Nürnberg Belediyesi ile kardeş belediyeyiz. Ekim ayında Nürnberg Belediye Başkanı ve meclis üyelerinden oluşan bir heyet Antalya'mızı ziyaret edecek. Altın Portakal Film Festivalimize gelecekler. Kardeş şehir olmamızın 25. Yılı olması sebebiyle de bir dizi etkinlik olacak. Aralık ayında da biz Nürnberg'e gideceğiz” dedi.

“Matchup projesi başarıyla sürüyor”

Başkan Böcek 2023 yılında Nürnberg Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasından gençlik değişim programı da yapılacağını söyledi. Almanya ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında devam eden MatchUp Projesi'ne de değinen Başkan Muhittin Böcek, bu proje çerçevesinde akıllı şehir, çevre ve enerji tasarrufu üzerinde ortak projeler üretildiğini söyledi. Almanya ile sosyal, kültürel çalışmalar başta olmak üzere her alanda iş birliği içerisinde çalışıldığını söyleyen Başkan Böcek, “İki ülke arasında ticari anlaşmalar var. Bu anlamda da çalışmalarımız azim ve kararlılıkla devam ediyor” diye konuştu.

“Antalya Almanların ikinci evi”

20 yıl önce turist olarak geldiği Türkiye'de şimdi konsolos olarak görev yapacak olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadığını söyleyen Martin Peter Tscherner ise, “Bizi burada kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Antalya'da olduğum için çok mutluyum. Antalya Türkiye'nin en güzel bölgesi. Pandemiden sonra bu kadar yüksek turist sayısına ulaştığımız için çok mutluyum. Birçok Alman vatandaşı için Antalya ikinci bir ev oldu. Yerleşik oturan Almanların sayısı çok yüksek. Almanların sayısının çok olması sebebiyle bizim işlerimiz de çok yoğun. Görev sürem boyunca birlikte güzel ve başarılı çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.